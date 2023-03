Apesar de protestos, premiê francesa diz que não vai recuar na reforma da aposentadoria

A primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, defendeu novamente a contestada reforma da Previdência, que o governo pretende adotar sem o voto do Parlamento. Em entrevista na noite desta quinta-feira (16), poucas horas após o anúncio de sua decisão, ela insistiu que o objetivo do texto é “garantir o futuro do nosso sistema de aposentadoria”. Enquanto isso, protestos tomavam conta das ruas em várias cidades do país e os sindicatos já se preparavam para mais um dia de greve.

Publicidade Leia mais

“Estou convencida de que devemos reformar nosso sistema de aposentadoria”, lançou a primeira-ministra durante a entrevista concedida à TF1, o principal canal de televisão privado do país. A chefe do governo disse ainda que a decisão de se apoiar no controverso 49.3, artigo da Constituição que permite aprovar uma medida sem o voto dos parlamentares, não era sua prioridade, nem do presidente Emmanuel Macron.

“Foram meses de discussões com os representantes sindicais”, disse Borne, que martelou nas “175 horas de debates” realizados antes desta última rodada de votos que, finalmente, não aconteceu. “Esse texto é a melhor proposta que podemos fazer”, resumiu, lembrando que o projeto atual é fruto de um compromisso firmado na véspera com um grupo de senadores e deputados.

A chefe do governo apresentou sua decisão poucas horas antes, diante de uma Assembleia hostil. Acolhida com gritos e cantos da Marselhesa, o hino nacional francês, ela quase não conseguiu falar e a sessão chegou a ser interrompida. “Me chocou”, disse Borne, afirmando que, no final, “os franceses mais modestos são os que pagam o preço pelo caos e a desordem”.

#RéformeDesRetraites : @Elisabeth_Borne est accueillie sous les huées de la gauche et sous les applaudissements de la majorité. La Marseillaise retentit dans l'hémicycle. Les députés de gauche brandissent une pancarte "64 ans, c'est non". La séance est suspendue.#DirectAN pic.twitter.com/6PS0wXFAx5 — LCP (@LCP) March 16, 2023

Ao ser questionada se estava arrependida de ter dividido o país, a primeira-ministra se mostrou inflexível e respondeu apenas que considera ter avançado muito na discussão com os sindicatos e os parlamentares.

Ela também esquivou as perguntas sobre uma possível renúncia, como pedem alguns opositores, que alegam que o governo tenta adotar sua reforma “à força”, sem o aval dos parlamentares. “"Não é uma questão pessoal. Estamos falando de um elemento crucial de nosso modelo social e de nossa capacidade de reformá-lo para garantir sua sustentabilidade", retrucou. “Mas o 49.3 permite às oposições apresentar uma moção de censura”, ponderou, lembrando que o processo ainda não terminou.

Protestos e mais um dia de greve

Protestos tomaram as ruas de várias cidades, inclusive com tensões entre manifestantes e policiais em Paris. Bombas de gás lacrimogêneo foram lançadas pelas forças de ordem para conter a população na praça da Concórdia, no início da noite.

Os sindicatos confirmaram que a mobilização vai continuar e já convocaram mais uma jornada de greve, em 23 de março. Esse será o nono dia de manifestações populares na França contra um projeto de reforma contestado pela maioria da população, segundo as pesquisas de opinião.

A medida mais polêmica do texto é o aumento da idade da aposentadoria de 62 para 64 anos.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro