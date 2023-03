Estádio em Paris muda de nome em homenagem ao rei Pelé

O jogador brasileiro Pelé será homenageado com o nome de um estádio no 13° distrito de Paris. Na foto, o rei durante entrevista em Nova York, em 2014.

A França, país que tantas alegrias deu a Pelé, terá um local com o nome do jogador brasileiro. O antigo estádio Boutroux, no 13° distrito de Paris, passará a carregar o nome do rei do futebol. A mudança foi aprovada pelo Conselho Municipal de Paris nessa quinta-feira (16).

Publicidade Leia mais

A escolha do local para o tributo a Pelé é simbólica. O estádio fica em um bairro popular da capital francesa e atende a milhares de jovens que sonham com o futebol.

“Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, não foi apenas um dos maiores jogadores de futebol da história. Foi também uma figura emblemática da luta contra a discriminação e o racismo no mundo inteiro", destacou Karim Ziady, secretário de Esporte comunitário de Paris. "Foi um homem que em toda sua vida lutou por mais educação e mais igualdade através do esporte."

O estádio é a sede do clube Paris 13 Atlético, fundado em 1968 e com uma longa trajetória de trabalho engajado com os jovens. A equipe joga na terceira divisão do campeonato masculino de futebol, e conta também com times femininos.

A mudança de nome foi aprovada por unanimidade na sessão do Conselho Municipal da capital.

⚽️👑 #futebol #França #Brasil #Paris



Um estádio sob a aura de uma lenda. O Conselho de Paris aprovou a mudança do nome do estádio de Boutroux, na capital da 🇫🇷. Agora se chamará #Pelé, em homenagem ao rei do futebol que faleceu em dezembro, aos 82 anos.https://t.co/ZIYUbI71BG — France au Brésil 🇫🇷🇪🇺 (@franceaubresil) March 17, 2023

Estádios por todo o mundo

Após a morte do jogador brasileiro, aos 82 anos no dia 29 de dezembro de 2022, a Fifa pediu uma homenagem global, com a nomeação de estádios em homenagem ao rei em todos os países. Nesta semana, durante um congresso da Fifa, Ruanda inaugurou um campo em tributo ao jogador brasileiro.

Agora, a homenagem veio na França, país que, segundo Pelé, lhe deu muitos louros durante sua vida. Em entrevista à RFI em 2014, Pelé listou as homenagens recebidas em solo francês: "Primeiro, foi o apelido de Rei Pelé. Passado algum tempo, veio o 'Atleta do Século'", afirmou.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro