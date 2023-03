Precariedade: um terço dos franceses se priva de produtos de higiene, aponta pesquisa

Cerca de 7% dos franceses indicam que escovam os dentes sem pasta de dente, 8% se lavam sem sabonete e 17% dos pais não trocam as fraldas de seus filhos com a frequência que gostariam (foto ilustrativa). © AFP - SEBASTIEN BOZON

Texto por: RFI 2 min

Tomar banho sem sabonete, racionar a proteção menstrual, abrir mão do desodorante: um terço dos franceses está se privando de produtos de higiene por causa do contexto econômico, e essa precariedade está se agravando, de acordo com uma pesquisa do Instituto Francês de Opinião Pública (Ifop) realizada para a associação Doações Solidárias, publicado nesta terça-feira (21) no site do jornal Libération.