Greve de refinarias pode afetar abastecimento de querosene nos aeroportos de Paris

A DGAC (Direção-Geral da Aviação Civil) na França alerta as companhias aéreas sobre o risco da falta de combustível nos aeroportos de Charles-de-Gaulle e Orly, na região parisiense. As empresas devem tomar "precauções" para evitar cancelamentos e atrasos de voos.

Publicidade Leia mais

A crise no abastecimento está sendo provocada pela greve na refinaria situada na Normandia, no norte do país, a maior da França, que abastece a região parisiense. A paralisação começou no último final de semana e integra a onda de manifestações no país contra a reforma da Previdência.

"Para evitar problemas, todos os voos que chegam ao aeoporto Charles De Gaulle devem ser abastecidos com o máximo de combustível possível antes da decolagem, no limite das capacidades opercionais das aeronaves", escreveu a DGAC em uma mensagem transmitida às companhias no dia 17 de março.

A mesma orientação foi enviada no dia seguinte às empresas que operam no aeroporto de Orly, onde os estoques de querosene estão ainda mais baixos.

De acordo com o Ministério da Transição Energética, o nível de abastecimento é "crítico". "O governo está acompanhando a situação ao lado dos profissionais e dos secretários de Segurança Pública. Vamos intervir, se necessário, de maneira pontual, para abrir depósitos que estão sendo bloqueados pelos manifestantes. Se as requisições não puderem ser evitadas, assumiremos nossa responsabilidade ao tomar essa decisão", disse a ministra francesa da Transição Ecológica, Agnès Pannier-Runacher.

O movimento no setor provoca também falta de combustível em cerca de 15% dos postos de gasolina do país. "Quando todo mundo quer encher o tanque de uma vez, o sistema não dá conta", explicou o CEO da Esso na França, Charles Amyot, durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (23).

Segundo ele, o problema é principalmente logístico. Além da greve nas refinarias, alguns portos estão bloqueados, e a entrega não está sendo feita normalmente nos postos. Ele afirma que não há problema de estoque de querosene.

O secretário-geral da CGT, Philippe Martinez, com grevistas na refinaria de Port-Jérôme, no norte da França, nesta quarta-feira AFP - LOU BENOIST

Greve dos controladores de voo

A DGAC também pediu às companhias aéreas o cancelamento de 30% dos voos no aeroporto de Orly, nesta sexta-feira (24), e de 20% nos outros aeroportos. O motivo é a greve dos controladores de voo, que atrapalha o tráfego aéreo.

Em princípio, os voos de longas distâncias não serão afetados, mas as conexões devem ser confirmadas pelos passageiros. "Apesar das medidas preventivas, atrasos e perturbações não estão descartados", escreve a DGAC em seu comunicado.

A Direção da Aviação Civil pede aos passageiros que adiem as viagens se for possível e se "informem sobre a situação dos voos" antes do embarque.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro