Greves devem perturbar tráfego aéreo na França no mínimo até quarta-feira

Os passageiros com destino ou em trânsito por Paris devem redobrar a atenção nesses dias de agitação social na França. O tráfego aéreo permanecerá perturbado no país pelo menos até quarta-feira (29), devido à greve dos controladores aéreos contra a reforma da Previdência imposta pelo presidente Emmanuel Macron.

Até um terço dos voos podem ser cancelados no aeroporto de Paris-Orly e vários aeroportos regionais são afetados. Desde o início do movimento social, a Direção Geral de Aviação Civil (DGAC) tem sido regularmente obrigada a solicitar às companhias aéreas que abram mão de parte da sua programação de voos com partida e chegada em determinados aeroportos. O objetivo é adequar a circulação de aviões ao número de controladores operando, e evitar transtornos ainda maiores.

As reduções preventivas, em vigor durante grande parte desta semana, continuarão durante todo o fim de semana e pelo menos até a próxima quarta-feira, incluindo um novo dia de mobilização interprofissional nacional, agendado para terça-feira (28) pelos sindicatos.

Neste sábado (25), a DGAC exigiu o cancelamento de 15% dos voos em Orly, o segundo maior aeroporto francês em volume de passageiros, e 20% em Marseille-Provence, Bordeaux-Mérignac e Lyon-Saint-Exupéry. Domingo promete ser mais difícil para os passageiros que transitam por Orly, onde 33% dos voos serão cancelados. Os voos de longa distância, que partem principalmente de Roissy-Charles de Gaulle, não são afetados.

Em Marselha, as empresas também terão que cancelar 20% de seu programa na segunda-feira, assim como em Paris-Orly no mesmo dia e nos dois seguintes. Na terça e quarta-feiras, Marselha, Toulouse e Bordeaux também terão 20% dos voos anulados.

A Air Corsica, por sua vez, lamentou que, ”pela primeira vez desde o início dos movimentos sociais ligados à reforma das aposentadorias", as ligações com a Córsega, conhecidas como "linhas de serviço público" em nome da continuidade territorial, estão abaladas.

Atrasos e cancelamentos de última hora

A Air France indicou que seria capaz de assegurar "quase 8 em cada 10 voos entre Paris-Orly e alguns aeroportos franceses" de sexta a segunda-feira. No entanto, a companhia alertou que "atrasos e cancelamentos de última hora não podem ser descartados" e destacou que seus clientes "afetados por voos cancelados são notificados individualmente".

A companhia de baixo custo Transavia, especializada em curtas e médias distâncias, cancelou cerca de 60 voos no total, com partidas e chegadas nesta sexta-feira e sábado. A programação para os dias seguintes ainda não foi divulgada.

Além dos aeroportos, as paralisações dos controladores de tráfego aéreo também afetam os Centros de Navegação Aérea em Rota (CRNA), que gerenciam as aeronaves fora das fases de decolagem e pouso e que transitam pelo espaço aéreo francês. Os transtornos geram, portanto, repercussões em todo o tráfego europeu.

Na noite de sexta-feira, no início das partidas do fim de semana, muitos aeroportos franceses foram afetados por atrasos significativos: duas horas no de Toulouse, 1h20 no de Lyon e no de Marselha, de acordo com o painel online da DGAC.

“Atrasos significativos”, superiores a 45 minutos, afetam também os aviões que transitam pelas zonas abrangidas pelos CRNAs de Brest e Marselha, notou o organismo pan-europeu de vigilância do tráfego aéreo, Eurocontrol.

Com informações da AFP

