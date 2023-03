Protestos e greves levam França a pedir adiamento da primeira viagem do rei Charles III

França e Reino Unido adiam visita de Charles III a Paris devido a protestos contra a reforma da Previdência. REUTERS - ED SYKES

Texto por: RFI 4 min

A visita de Estado do rei Carlos III à França, prevista para iniciar neste domingo (26) até quarta-feira (29), está "adiada", "dado o anúncio de um novo dia nacional de ação contra a reforma da Previdência" em 28 de março, anunciou o palácio do Eliseu francês nesta sexta-feira. O adiamento ocorreu a pedido do presidente Emmanuel Macron.