Festival Cinélatino começa em Toulouse com exibição de filmes brasileiros

Abertura do festival Cinélatino, na Cinemateca de Toulouse, com exibição do filme brasileiro "Amigo Secreto". © Maria Paula Carvalho

Texto por: Maria Paula Carvalho 3 min

A 35ª edição do Cinélatino, o Festival de Cinema de Toulouse dedicado ao cinema latino-americano na França, foi aberta na noite desta sexta-feira (24) com a exibição do filme brasileiro Amigo Secreto, de Maria Augusta Ramos. O longa-metragem faz uma retrospectiva do processo anticorrupção no Brasil e é uma das produções em cartaz no evento que, este ano, tem uma mostra especial para debater a situação política do país.