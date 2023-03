Manifestantes contra reservatório de água no oeste da França denunciam violência da polícia

Policiais e manifestantes contra a construção de um reservatório em Sainte-Soline, no oeste da França, entraram em confronto no sábado (25)

O governo francês lançou "uma grande operação repressiva", acusaram neste domingo (26) os organizadores da manifestação não autorizada na véspera contra a construção de um reservatório de água para irrigação agrícola em Sainte-Soline, no oeste da França.

Publicidade Leia mais

Segundo os organizadores, 200 manifestantes ficaram feridos, 40 deles em estado grave, e uma pessoa permanecia em tratamento intensivo no domingo, com risco de morte. A informação não foi confirmada pelas autoridades, cujo último relatório cita 28 feridos entre os policiais, dois dos quais gravemente, e sete entre os manifestantes, dos quais três com gravidade.

“Vimos cenas de guerra” que provam “uma tendência violenta do Estado”, lançou durante uma coletiva de imprensa o eurodeputado ecologista Benoît Biteau (EELV), no dia seguinte à manifestação, proibida pela prefeitura, que reuniu entre 6.000 pessoas, segundo as autoridades, e 30.000, de acordo com os organizadores.

Mais de 3.000 policiais civis e militares foram mobilizados para defender a bacia local do reservatório em construção em Sainte-Soline, como parte de um projeto que prevê 16 reservatórios, com uma capacidade total de seis milhões metros cúbicos.

A polícia utilizou gás lacrimogêneo para afastar alguns manifestantes, que atiraram fogos de artifício e outros projéteis, enquanto cruzavam os campos para se aproximar da área de construção no distrito rural de Sainte-Soline. Pelo menos três veículos policiais foram incendiados, segundo imagens de emissoras de televisão.

Troca de acusações

O governo denunciou "um aumento intolerável de violência" por parte dos manifestantes, mas os organizadores atribuem a responsabilidade pelos confrontos à polícia.

“Foram eles que atiraram primeiro para afastar” os manifestantes, disse Biteau, ao lado de representantes do sindicato agrícola Confederação Camponesa e coletivos ambientalistas. A secretária nacional do EELV, Marine Tondelier, denunciou a ação truculenta dos policiais contra deputados que protegiam os feridos.

Observadores da Liga para os Direitos Humanos (LDH) relataram "vários casos de obstrução ao socorro" por parte da polícia. “Os ocorridos estão muito distantes dos discursos oficiais sobre a violência dos manifestantes”, indicou domingo o comitê regional Poitou-Charentes da LDH.

O protesto contra o projeto de irrigação ocorre na esteira de semanas de manifestações na França contra a reforma previdenciária, que vêm se tornando cada vez mais violentas desde que o governo passou a lei sem uma votação final no Parlamento. O décimo dia de paralisação geral acontece nesta terça-feira (28).

(com AFP e REUTERS)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro