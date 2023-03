Às vésperas de nova greve nacional, coleta de lixo volta lentamente ao normal em Paris

A França se prepara para uma nova mobilização contra a reforma das aposentadorias nesta terça-feira (28). Mas, após três semanas de greve dos garis, a situação melhora visivelmente nas ruas de Paris, nesta segunda-feira (27).

Publicidade Leia mais

Nesta segunda-feira, ao menos 158 caminhões de lixo puderam sair das garagens, "ou seja, há 90% de atividade a mais em relação a uma segunda-feira normal", de acordo com a prefeitura de Paris no Twitter.

"No domingo, a quantidade de lixo não coletado em Paris continuou a cair, com 7.828 toneladas estimadas contra 9.800 toneladas ontem", afirma a mesma fonte. "Desde esta manhã, 162 caminhões de lixo percorrem Paris (…) É 2,5 vezes mais que em um domingo normal", completa.

A melhora, notável em alguns bairros, é devido a abertura de três usinas de incineração na periferia da capital. Sexta-feira (24), o sindicato que administra os três locais anunciou o fim do movimento de greve em dois deles, enquanto o terceiro foi requisitado pelas forças de segurança.

Progressos ameaçados

Mas os progressos ainda são precários. O lixo nas calçadas diminuiu consideravelmente, principalmente nas principais avenidas e ruas, ainda que "a situação nas garagens e centros de tratamento de lixo continue tensa, com diversos bloqueios ou barragens", de acordo com a prefeitura.

A greve mobilizou essencialmente os profissionais de limpeza pública do município de Paris, que administra a metade dos vinte distritos da capital. No entanto, ela poderia se estender aos prestadores privados, que realizaram negociações no domingo (26).

O sindicato convocou uma greve em la Courneuve, no norte de Paris, onde estão as garagens dos caminhões de lixo administrados pela Derichebourg, empresa privada que coleta o lixo nos 1º, 3º, 4º, 10º e 18º distritos de Paris. A prefeitura do 7º distrito, que trabalha com o mesmo prestador, afirma que não será afetada.

Além de se unir ao movimento contra a reforma da Previdência, o sindicato pede um aumento de salários e melhora das condições de trabalho.

A mobilização no entanto, não começou como previsto, no domingo. Segundo fontes sindicais, os representantes dos trabalhadores negociaram com a direção. Uma proposta foi apresentada nesta segunda-feira aos trabalhadores que decidiram cancelar a greve.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro