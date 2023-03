França anuncia plano para economizar água e se prepara para cenário de secas anuais

O presidente francês, Emmanuel Macron, durante lançamento do plano para economia de água, em Savines-Le-Lac, no sudeste da França. © Sebastien Nogier/Pool via REUTERS

Texto por: RFI 3 min

O presidente Emmanuel Macron anunciou nesta quinta-feira (30) um plano para reduzir o consumo de água no país diante das secas frequentes. Entre as metas para enfrentar as consequências das mudanças climáticas, a França pretende ampliar sua utilização de águas de reuso e adotar uma tarifa progressiva de água.