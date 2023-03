Paris faz referendo para decidir se proíbe patinetes elétricos compartilhados

A prefeitura de Paris fará uma votação no próximo domingo (2) para saber se os parisienses são a favor ou contra os patinetes elétricos compartilhados pela cidade. O governo municipal deve decidir nos próximos meses se mantém a permissão do serviço ou o proíbe.

Onipresentes nas ruas da capital francesa, os usuários de patinetes elétricos parecem muitas vezes desconhecer todas as leis de trânsito na França. Introduzidos em Paris em 2018, os patinetes elétricos deixaram de ser um transporte lúdico e interessante para se tornarem razão de conflitos na capital.

Os opositores dos patinetes são numerosos e motivados. “É a anarquia completa”, reclama o aposentado Ivan Lellouche, de 69 anos. Ele conta ter sido atropelado por um adolescente em um patinete há alguns anos e “desde então tenho um problema no joelho”.

Houve 408 acidentes com patinetes elétricos em Paris ao longo do ano de 2022, que provocaram a morte de três pessoas e deixaram outros 459 feridos.

A votação no próximo domingo está aberta a todos os eleitores de Paris, que poderão responder se são “a favor ou contra os patinetes compartilhados”. A partir do resultado, a prefeitura decidirá o destino de 15 mil patinetes que hoje ocupam as ruas da capital.

Contra os patinetes, além dos acidentes, contam as críticas aos usuários que abandonam os veículos em qualquer lugar, ocupando o exíguo espaço das calçadas e indo parar até mesmo no fundo do rio Sena.

O referendo tem apenas caráter consultivo, a decisão final ficará a cargo da prefeitura da socialista Anne Hidalgo. Mas ela afirma se comprometer “com a opinião dos parisienses”, em entrevista.

Os três operadores dos patinetes elétricos que são alugados nas ruas de Paris olham assustados para a votação que pode proibí-los no domingo, a um ano dos Jogos Olímpicos de 2024.

“Paris está indo contra o que acontece em todo o mundo”, critica Hadi Karam, responsável da Lime, que diz ter 400 mil usuários mensais de seus patinetes na capital francesa.

