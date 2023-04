Réplica da torre Eiffel de 32 metros aparece em Paris como brincadeira de 1° de abril

Para o 1° de abril, a capital francesa ganhou uma réplica da torre Eiffel de 32 metros © Divulgação/Paris

Texto por: RFI 2 min

Neste sábado, 1° de abril, os parisienses foram surpreendidos por uma segunda torre Eiffel no Campo de Marte. Uma mentira? Não, a instalação do objeto de 32 metros de altura é obra do artista Philippe Maindron.