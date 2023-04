Casa de Serge Gainsbourg em Paris abre as portas para o público a partir de setembro

Fachada grafitada da casa em que morava Serge Gainsbourg, em Paris, e que será aberta para visita em setembro de 2023. AFP - PHILIPPE LOPEZ

Texto por: RFI 2 min

A legendária casa parisiense do ator e cantor Serge Gainsbourg finalmente poderá ser visitada. A Maison Gainsbourg e um museu dedicado à sua obra abrem as portas para o público em setembro deste ano. O anúncio foi feito neste domingo (2) pela filha do artista, a atriz Charlotte Gainsbourg.