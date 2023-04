Com apenas 20 anos, etíope Abeje Ayana vence Maratona de Paris

Com apenas 20 anos, o etíope Abeje Ayana venceu a maratona de Paris neste domingo (2) com o tempo de 2h07min15seg. Disputando pela primeira vez esta modalidade, o atleta chegou à frente de seu compatriota Guye Adola. Além dos corredores profissionais, o evento reuniu 50 mil amadores.

O etíope Abeje Ayana cruza a linha de chegada da Maratona de Paris, em 2 de abril de 2023. AFP - GEOFFROY VAN DER HASSELT

O queniano Josphat Boit conquistou o terceiro lugar. Disputada num domingo nublado e em condições muito difíceis por causa da chuva e do vento, a prova não permitiu que os atletas estabelecessem novos recordes.

Entre as mulheres, a vitória foi da queniana Helal Kiprop. Ela terminou a prova em 2h23min17s, à frente das etíopes Atalel Anmut e Fikrte Wereta.

Um percurso diferente

Este ano, os organizadores fizeram uma pequena alteração no percurso de 42,195 quilômetros da maratona de Paris que passa pelos principais cartões-postais da cidade. Os atletas correram pela famosa avenida Champs-Élysées, passaram pela Ópera Garnie e a pirâmide do Louvre, foram até o parque de Vincennes, depois contornaram o rio Sena antes de dar uma volta pelo Bois de Boulogne, uma grande área verde no oeste da cidade, para terminar perto do Arco do Triunfo.

A maratona olímpica de 2024, que acontecerá nas ruas da capital francesa em menos de 500 dias, começará no Hôtel de Ville, a prefeitura de Paris, e seguirá em direção a Versalhes, antes de retornar a Paris.

Corredores amadores do mundo todo

Eles vêm do mundo inteiro e desembarcam na capital francesa em abril. São 52 mil corredores inscritos para a tradicional maratona de Paris. O número mostra a importância da corrida na capital francesa, a segunda maior do mundo, atrás da maratona de Nova York.

Um terço dos inscritos era de estrangeiros, que vieram de 144 países diferentes. A idade média este ano foi de 39 anos. Mas um em cada três participantes têm entre 25 e 34 anos. E para quase a metade deles, esta foi a primeira maratona da vida.

Para alimentar esse batalhão, os organizadores prepararam a distribuição de 40 toneladas de bananas, 30 toneladas de maçãs e peras, 100 mil fatias de bolo, 120 mil pedaços de chocolate, e muita água.

(Com informações da RFI e da AFP)

