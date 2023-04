Jornal Le Figaro aponta "ilusões" de Macron na véspera da visita do líder francês a Pequim

O presidente francês, Emmanuel Macron, é esperado na China na quarta-feira (5) para uma visita de três dias. © LUDOVIC MARIN / AFP

Texto por: RFI 3 min

A um dia do início de uma visita do presidente francês, Emmanuel Macron, à China, o jornal Le Figaro analisa as ambições do governo e da União Europeia (UE) nos encontros previstos com o líder chinês, Xi Jinping.