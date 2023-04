Popularidade de Macron cai a nível mais baixo desde crise dos "coletes amarelos"

O presidente francês, Emmanuel Macron, tem sido criticado por não dialogar com opositores e impor a reforma da Previdência sem a votação dos deputados apesar de a maior parte da população ser contra as mudanças na lei. via REUTERS - POOL

Texto por: RFI 2 min

O descontentamento com a reforma da Previdência e com a postura tida como autoritária do governo francês provocou uma queda vertiginosa na popularidade do presidente Emmanuel Macron. Apenas 29% dos franceses estão satisfeitos com a sua atuação, segundo uma pesquisa de opinião publicada nesta terça-feira (4) pelo instituto Ifop-Fiducial. O nível é o mais baixo desde a crise dos coletes amarelos, em 2019.