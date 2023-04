Avalanche mata ao menos quatro nos Alpes franceses, em um dos mais graves incidentes em 20 anos

Pistas de esqui de Contamines-Montjoie, nos Alpes franceses. © @domaineskiable

Texto por: RFI 2 min

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida neste domingo (9) em uma avalanche em uma geleira nos Alpes franceses, no do Mont-Blanc, em um dos deslizamentos mais graves dos últimos 20 anos na França. O incidente ocorreu no fim da manhã na geleira Armancette e atingiu 13 pessoas.