Violência física e psicológica: relatório aponta abusos e maus-tratos em creches na França

Manifestação em outubro de 2022 pede melhores condições e mais funcionários nas creches francesas AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Texto por: RFI 2 min

A morte de uma criança de 11 meses forçada a ingerir soda cáustica pela funcionária de uma creche particular, em Lyon, no sudoeste francês, no ano passado, foi o gatilho para uma investigação nacional sobre as condições de atendimento na educação infantil no país.