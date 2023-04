Treze mulheres acusam Gérard Depardieu de assédio sexual

O ator Gérard Depardieu, de 74 anos, é acusado de assédio sexual por treze mulheres. As agressões, reveladas em uma reportagem do site Mediapart, teriam acontecido durante a filmagem de 11 filmes, que saíram entre 2004 e 2022. O ator, que já foi indiciado na investigação de estupro de uma atriz, nega todas as acusações.

As mulheres que testemunharam agressões sexuais cometidas pelo famoso ator francês ao site de investigação são atrizes, maquiadoras e funcionárias da equipe técnica. Elas contam ter sofrido toques invasivos, como uma mão entre as pernas, dentro da calcinha, nas nádegas ou nos seios. Outras dizem ter ouvido propostas obscenas, algumas de maneira insistente.

As acusações publicadas mostram não apenas a conduta inapropriada da estrela de cinema, mas um ambiente de conivência com os assédios. Cada vez que elas denunciavam os abusos, segundo a reportagem, a resposta era a mesma: “tudo bem, é o Gérard!”.

Desde dezembro de 2020, o ator é réu em um processo em que é acusado de ter estuprado e cometido outras agressões sexuais contra a atriz Charlotte Arnould em 2018. Os atos teriam acontecido na mansão do ator, no 6º distrito de Paris, quando a atriz tinha apenas 22 anos. Depardieu é amigo da família da jovem, que frequentava sua casa desde criança.

Três das mulheres que denunciam o ator francês na reportagem do Mediapart dizem ter relatado as agressões à Justiça como parte do processo de Charlotte Arnould, mas nenhuma delas prestou queixa contra o ator. Elas dizem não ter esperança no processo contra a estrela internacional.

Uma delas trabalhou como figurante em um filme de baixo orçamento chamado "Big House", de Jean Emmanuel Godart, filmado em 2015. A atriz conta a Mediapart que, durante a filmagem de uma cena, "sem avisar, Gérard Depardieu colocou a mão debaixo do meu vestido. Eu senti que os dedos tentavam chegar na minha calcinha". Ela diz ter tentado tirar a mão do ator, que insistiu de maneira agressiva. "Ele tentou tirar minha calcinha e colocar o dedo em mim. Ali entendi que ele não estava mais no personagem."

A denúncia da atriz ao diretor provocou apenas uma conversa pedindo para que Depardieu se segurasse um pouco. O ator, durante esta conversa, ouvida por outra testemunha entrevista pela reportagem, teria reclamado do pudor dos americanos.

Ator nega as acusações

Estrela de filmes como Cyrano de Bergerac, Astérix ou O Homem da Máscara de Ferro, Depardieu nega todas as acusações.

O escritório de advocacia Temime, que o representa, afirmou ao site Mediapart que o ator "nega formalmente todas as acusações que possam ser consideradas crimes".

No inquérito judicial em que é reu, ele negou ser um predador e se descreveu como um homem que gosta de flertar mas que é "extremamente discreto" em questões sexuais.

