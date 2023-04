Paris: funcionários da limpeza urbana voltam a fazer greve contra a reforma da Previdência

A capital francesa pode voltar a ter montanhas de sacos de lixo como parte da paisagem. O sindicato da categoria confirmou uma segunda etapa de mobilização dos funcionários de limpeza urbana de Paris a partir desta quinta-feira (13), em protesto contra a reforma da Previdência do governo Macron. Milhares de pessoas voltaram a manifestar nas principais cidades da França.

“As condições de trabalho são horríveis e pioram cada vez mais”, conta Karim, gari há 21 anos, diante da praça da Ópera, ponto de partida do protesto parisiense. “Por dia coletamos, cada pessoa, de 4 toneladas a 5 toneladas de lixo. Com Covid ou sem Covid estamos atrás das caçambas, catando tudo o que as pessoas jogam fora, sem distinção. Fica mais difícil com o passar do tempo. Com 53 anos, tenho tendinite, faço coleta com dores nos ombros, com os joelhos massacrados – mais dois anos assim, é impossível”.

A reforma previdenciária aumenta de 57 para 59 anos a idade de aposentadoria dos funcionários públicos de limpeza urbana, e de 62 para 64 anos a dos empregados do setor privado, enquanto a grande maioria dos trabalhadores do serviço de limpeza pública têm uma expectativa de vida de 12 a 17 anos menor do que todos os outros funcionários na França, alegam os manifestantes.

Em Paris, manequins representam os garis, durante manifestação contra a reforma da Previdência. © Patricia Moribe

Em Ivry-sur-Seine, no sudoeste de Paris, manifestantes tentavam, pela manhã, bloquear o acesso de caminhões de lixo carregados a um dos principais incineradores da região parisiense.

Vários veículos desviaram da entrada do incinerador e tomaram outra direção, sob aplausos dos manifestantes. “Agora os caminhões vão voltar às garagens com as caçambas cheias de lixo”, comemorava um militante.

“Estamos protestando contra o aumento do tempo de contribuição”, diz Fabien, diante da usina de Ivry. Ele trabalha há 21 anos no 16° distrito de Paris, um dos mais chiques da cidade. “Estamos o tempo todo trabalhando do lado de fora, faça calor ou frio, chuva ou neve.”

Para conter os manifestantes, os policiais diante da usina de incineração chegaram a usar sprays de pimenta.

Resistência

“Para nós esta reforma da Previdência deve cair, independentemente da decisão do Conselho Constitucional na sexta-feira”, disse Régis Vieceli, secretário-geral do sindicato CGT-FTDNEEA, durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira (12).

A CGT havia anunciado em 28 de março a suspensão do movimento iniciado em 6 de março, por falta de grevistas em número suficiente para remobilizar suas tropas, uma vez que cruzar os braços significa uma perda consequente no salário do mês.

“Trabalhamos para isso, tivemos que voltar a discutir com os nossos camaradas, com os nossos colegas nas usinas, nas garagens, inclusive com os companheiros da iniciativa privada, e esperamos ter um índice alto de participação. Tem que ser mais forte do que da última vez”, acrescentou Vieceli.

As consequências podem se tornar visíveis em alguns dias. As imagens de lixo se acumulando nas ruas da capital e às vezes em chamas durante protestos de radicais deram a volta ao mundo.

"Temos um movimento completamente novo no setor, nunca tivemos uma greve tão intensa. O movimento não enfraquece. Os catadores de lixo de Saint-Brieuc estão em greve há seis semanas", declarou por sua vez François Livartowski, secretário federal da CGT-Serviços Públicos, relatando, no entanto, "uma pressão patronal muito forte sobre os grevistas, com ameaças e intimidações".

