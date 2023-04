Previdência: decisão do Conselho Constitucional pode ser divisor de águas na crise social francesa

Um forte esquema de segurança é montado em frente ao prédio do Conselho Constitucional francês, em Paris, durante o 12° dia de greves e manifestações contra a reforma da Previdência no país. Em 13 de abril de 2023.

Após o 12° dia de greves e manifestações contra a reforma da Previdência na França, na quinta-feira (13), é a expectativa em torno da decisão do Conselho Constitucional sobre o tema nesta sexta-feira (14) que atrai a atenção dos principais jornais franceses.

A capa do Libération é ilustrada com uma foto do forte esquema de segurança montado em frente ao prédio do Conselho. A publicação traduz essa apreensão entre “validação e censura” da proposta de reforma, e como as decisões da instituição determinarão o futuro desta crise política e social que agita o país há três meses.

Já Le Monde mostra que, tanto no governo quando na oposição, raros são os que esperam uma censura total ao texto. O diário aponta, no entanto, que a decisão pode, pelo menos, acalmar os ânimos e permitir que o presidente Emmanuel Macron retome as rédeas do seu mandato.

Como o chefe de Estado vai recuperar o controle desta crise social e política também é o tema da capa do Parisien.

O site do jornal La Croix enfatiza o desafio do Conselho em tomar decisões que preservem o equilíbrio entre direito e política. Uma missão que o site da revista L'Express chama de “impossível”.

Questões sensíveis

O jornal Les Echos enumera as quatro questões mais sensíveis para determinar se a reforma das aposentadorias é constitucional ou não: se houve desvio legal no orçamento retificativo para o adiamento da idade mínima de 62 para 64 anos, se houve legalidade também na redução do tempo dos debates parlamentares sobre o tema, se o governo apresentou informações claras e sinceras sobre a proposta a esses parlamentares, e ainda se auxílios sociais, que não têm impacto nas contas públicas, não estariam indevidamente presentes no texto orçamentário.

A publicação também destaca como as manifestações perderam força na véspera da decisão do Conselho.

Em um jogo de palavras com “retraite”, que significa aposentadoria, mas, também, retirada, o site da revista L'Obs chama a atenção para aqueles manifestantes que prometem justamente “não bater em retirada” contra a reforma, pouco importa o resultado da reunião do Conselho Constitucional nesta sexta-feira.

