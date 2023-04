Polícia francesa desmantela esquema internacional de tráfico de drogas dentro de garrafas de vinho

Os policiais do aeroporto de Roissy, em Paris, foram informados que a droga foi apreendida em Nova York (imagem ilustrativa)

Dois homens foram detidos na cidade francesa de Marselha acusados de organizar um tráfico internacional de entorpecentes. Os carregamentos de GBL e GHB, conhecidos como droga do estupro ou “Boa noite, Cinderela”, eram enviados para o exterior principalmente em garrafas de vinho ou de óleo.

Segundo um comunicado divulgado pela procuradoria de Marselha (sul), autoridades americanas apreenderam a droga no aeroporto JFK, em Nova York. Os pacotes, enviados da França, continham droga dissimulada principalmente em garrafas de vinho. Os policiais dos serviços aéreos do aeroporto de Roissy, em Paris, foram informados imediatamente. “O volume total das expedições enviadas aos Estados Unidos é estimado em 200 litros”, declarou a Procuradoria.

Os dois suspeitos, de 20 e 22 anos, foram detidos pelas autoridades francesas para investigação no início de abril, mas a notícia foi divulgada apenas neste sábado (15). Eles são acusados de venda de entorpecentes e de “aquisição e detenção de substâncias venenosas”, além de “contrabando de mercadorias nocivas para a saúde pública”.

Segundo a Procuradoria, os dois homens, que não tiveram suas identidades reveladas, compravam em sites internacionais doses de GBL, um solvente industrial que tem os mesmos efeitos eufóricos e desinibidores que o GHB. Em seguida, eles exportavam o produto para a Europa ou os Estados Unidos "para uso indevido por seus efeitos narcóticos, depois de terem sido reembalados, em particular em garrafas de vinho ou óleo". Eles também usavam o GBL - ácido gama butil-lactona –, mais barato e de mais fácil acesso que o GHB – ácido gama-hidroxibutírico, classificado como narcótico na França – para fabricar este último.

“Em poucos meses, vários clientes residentes nos Estados Unidos, bem como em vários países europeus, receberam uma quantidade total de GBL estimada em 300 litros”, apontam as autoridades francesas, acrescentando que “os pagamentos foram feitos através de diferentes contas bancárias localizadas no exterior ou por meio de criptomoedas". Estes 300 litros de GBL representariam um valor aproximado de US$ 800 mil (quase R$ 4 milhões), segundo fonte próxima à investigação.

"Boa noite, Cinderela"

O GBL, assim como “várias outras substâncias entorpecentes ou venenosas", como o Tramadol, um analgésico da família dos opiáceos, eram vendidos pelos dois homens "por meio de um site na Darknet", aponta a Procuradoria.

Usados ​​com mais frequência para fins recreativos, o GHB e o GBL, duas moléculas originalmente exploradas na medicina e na indústria, são apelidados de "drogas de estupro" ou de “Boa noite, Cinderela”, pois também podem ser usadas ​​para fins criminosos, principalmente no contexto de estupro ou agressão sexual.

(Com informações da AFP)

