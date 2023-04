AF447: Justiça se pronuncia sobre responsabilidade da Airbus e da Air France na queda do voo Rio-Paris

Placa mostrando o local onde vai ter o julgamento no acidente "Rio Paris trial AF447" fora da sala do tribunal, no tribunal de Paris (imagem de arquivo)

Airbus e Air France tiveram alguma responsabilidade penal na queda em 2009 do voo Rio-Paris? O tribunal de Paris deve se pronunciar nesta segunda-feira (17), 14 anos após a catástrofe que deixou 228 mortos na madrugada de 1° de junho de 2009.

O voo AF447 caiu no meio da noite no Atlântico, poucas horas após a decolagem, causando a morte de seus 216 passageiros e 12 tripulantes. Pessoas de 33 nacionalidades, incluindo 72 franceses e 58 brasileiros, estavam entre as vítimas fatais deste acidente, considerado o mais mortal da história das companhias aéreas francesas.

Os primeiros destroços, assim como os corpos, foram encontrados logo após a catástrofe. Mas o restante da aeronave só foi localizado dois anos depois, após longas buscas, a 3.900 metros de profundidade. As caixas-preta confirmaram que os pilotos, desorientados por uma pane técnica que interferiu nas medições de velocidade do avião no meio da noite, não conseguiram impedir a queda da aeronave, que ocorreu em menos de cinco minutos.

Embora os juízes tenham arquivado o caso em 2019, os familiares das vítimas e sindicatos de pilotos recorreram e, em maio de 2021, a justiça ordenou o julgamento das duas empresas por homicídio culposo.

Para o tribunal, que reverteu o arquivamento do processo, a Air France não implementou o "treinamento adaptado" ou as "informações" necessárias para que os pilotos pudessem "reagir" a essa pane técnica.

A Airbus, por sua vez, foi julgada por "subestimar a gravidade" das falhas da sonda de velocidade, por não tomar as medidas necessárias para informar com urgência as tripulações, nem treiná-las de forma eficaz.Ambas rejeitam qualquer tipo de responsabilidade.

Se forem consideradas culpadas, Airbus e Air France podem ser punidas com multas de € 225 mil (mais de R$ 1 milhão). Mas um veredito que confirme a responsabilidade de uma das duas pode ter consequências muitos mais graves para a imagem das empresas.

