"Maratona para todos" da Olimpíada de Paris acontecerá em 10 de agosto de 2024

A maratona aberta a esportistas amadores e espectadores dos Jogos Olímpicos de Paris será realizada na noite de 10 de agosto de 2024, com o objetivo de reduzir o impacto das altas temperaturas do verão no hemisfério norte. O trajeto de 42,195 km seguirá o mesmo percurso Paris-Versalhes-Paris que a maratona olímpica masculina, marcada para o mesmo dia, algumas horas mais cedo. A maratona oficial feminina será no dia seguinte, 11 do mesmo mês.

O início da "Maratona para todos", inédita na história dos Jogos Olímpicos, foi marcado para as 21h, no horário local. A largada acontecerá em frente à sede da prefeitura de Paris, de acordo com os organizadores. O objetivo é garantir aos participantes ótimas condições para a corrida, que irá até o Castelo de Versalhes e depois retornará à capital. Este horário poderá atenuar o impacto das temperaturas elevadas típicas nessa época do ano.

A corrida será aberta para esportistas amadores com idades acima de 20 anos. O trajeto percorrerá oito municípios nos arredores de Paris – Boulogne-Billancourt, Sèvres, Ville-d'Avray, Versalhes, Viroflay, Chaville, Meudon e Issy-les-Moulineaux, onde fica a sede da RFI.

Para estimular os corredores, atletas e embaixadores dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 participarão das largadas previstas em diferentes etapas do percurso, indicam os organizadores. Uma segunda corrida, de 10 km, está prevista para começar na mesma noite, às 23h30.

As duas provas devem reunir 40 mil pessoas – cerca de 20 mil por circuito – e não terão uma classificação final. Os eventos são organizados para dar aos visitantes a oportunidade de conhecer as belas paisagens do oeste parisiense, que agregam bairros residenciais, riquezas do patrimônio histórico francês, parques e florestas.

Distribuição de braçadeiras

O Comitê de Organização está distribuindo braçadeiras aos interessados em desafios propostos no Club Paris 2024, no site oficial dos Jogos Olímpicos. Ainda havia 35 mil braçadeiras disponíveis no início da tarde desta quinta-feira (20). Outras mil serão oferecidas ao público interessado no dia 17 de junho, por ocasião de uma corrida organizada pelo grupo de telefonia Orange, patrocinador oficial da "Maratona para todos".

A maratona de revezamento organizada pelo grupo Orange terá 5 mil corredores. A largada está prevista para as 19h45 da praça da prefeitura de Paris. Cerca de mil equipes, compostas por cinco corredores, irão percorrer oito vezes um circuito de 5.274 metros no centro de Paris, ao longo do rio Sena até a praça da Concórdia. Essa corrida prévia, em condições climáticas semelhantes à da "Maratona para todos" de Paris 2024, ajudará os participantes a treinar para o trajeto Paris-Versalhes-Paris em 10 de agosto.

As infraestruturas que serão utilizadas para as competições oficiais de Paris 2024 estão praticamente prontas. A segurança dos participantes e o transporte público continuam recebendo atenção especial das autoridades.

