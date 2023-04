França começa polêmica operação para tirar favelas e expulsar imigrantes de arquipélago na África

Favela na cidade de Kungu, no arquipélago de Maiote. O governo francês enviou milhares de policiais para este departamento, onde fará uma operação para desmontar favelas e expulsar imigrantes clandestinos AFP - MARION JOLY

Texto por: RFI 3 min

Começou nesta segunda-feira (24) uma polêmica operação policial que promete desmontar favelas e expulsar até 10 mil imigrantes clandestinos do arquipélago de Mayotte. O governo francês enviou centenas de policiais para a operação "Wuambushu", de combate a imigração ilegal e ao crime no departamento francês situado entre Moçambique e Madagascar. Bem recebida pelos políticos locais, a operação repressiva, no entanto, é contestada por defensores de direitos humanos.