Filhos de pais separados têm mais chances de viver na pobreza, aponta estudo na França

A separação dos pais reduz significativamente o padrão de vida das crianças e as coloca em risco significativo de viver na pobreza. É o que aponta um estudo do INED (Instituto Nacional de Estudos Demográficos da França), publicado em abril na revista científica Populações e Sociedades. Em média, 29% das crianças francesas cujos pais acabaram de se divorciar vivem abaixo da linha da pobreza, em comparação com 13% das crianças que vivem com ambos os pais.

De acordo com o estudo, esse efeito é duradouro, pois cinco anos após a separação, 23% continuam pobres, segundo o Instituto Nacional de Estudos Demográficos da França.

Mesmo que a ruptura conjugal não resulte em situação de pobreza, o nível de vida dos filhos de pais separados cai 15% em relação ao ano anterior à ruptura e 10% no ano seguinte. Depois, há uma recuperação gradual caracterizada por um aumento no padrão de vida. No entanto, cinco anos após a separação, o padrão de vida médio dos filhos ainda é mais de 5% inferior ao observado antes da separação, apresentando efeitos de longo prazo.

Essa redução seria maior se o estudo tivesse comparado a situação após a separação não com a anterior à separação, mas com a dos filhos cujos pais permaneceram juntos e cuja renda disponível, em média, continuou a aumentar.

Habitação menor

As condições de vida das crianças são degradadas em muitos aspectos após a separação dos pais. Essa queda no padrão de vida se reflete por vários anos após a separação em uma redução de certas despesas, como sair de férias pelo menos uma semana por ano. Receber amigos em casa também se torna cada vez mais raro, provavelmente porque o alojamento seja menor e os laços de amizade se tornaram mais fracos, nota o INED.

O estudo analisa o efeito de diferentes tipos de residência no padrão de vida dos filhos, que diminui mais para aqueles que moram com a mãe. Durante a separação, a situação econômica da mulher piora mais do que a do cônjuge: assim, quando a criança reside principalmente com a mãe, seu padrão de vida cai 24% no ano da separação, ou seja, o dobro do que quando mora com o pai.

As possibilidades de enfrentar um gasto imprevisto, oferecer presentes, trocar móveis usados ​​ou ter um carro também se tornam menores em relação a casais separados, e isso continua nos anos seguintes à separação. No entanto, há uma clara melhora quando o pai ou a mãe se casam novamente.

Menos risco com guarda compartilhada

A pesquisa mostra que o padrão de vida da criança cai 10% quando ela vive em residências alternadas, no caso da guarda compartilhada, sendo que os pais que optam por essa opção ficam, em média, mais favorecidos.

No caso da guarda alternada, o fosso entre os dois lares pode ser muito significativo e algumas crianças são pobres com apenas um dos progenitores; 6% são pobres em ambos os domicílios, 24% em apenas um domicílio (15% na mãe, 9% no pai) e 70% em nenhum domicílio.

Quatro em cada dez crianças vivem metade do tempo com um dos pais que tem um padrão de vida mais de 50% superior ao outro.

