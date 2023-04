Assaltantes roubam joalheria na luxuosa Praça Vendôme, em Paris

Vista da Place Vendôme, um dos locais mais prestigiosos de Paris. Uma joalheria foi assaltada no local neste sábado 29 de abril de 2023. Flickr/Welshdan

Texto por: RFI 2 min

A joalheria Bulgari, localizada na emblemática Place Vendôme, no centro histórico de Paris e um dos endereços mais requintados da cidade, foi alvo de um assalto à mão armada no início da tarde deste sábado (29), informou a polícia da capital francesa. De acordo com as primeiras informações, três indivíduos em duas motos invadiram a loja por volta das 13h45, ferindo um segurança