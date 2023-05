Brigitte Macron diz estar indignada após ataque contra seu sobrinho-neto durante protestos na França

A primeira-dama Brigitte Macron criticou os ataques contra membros de sua família. AP - Yoan Valat

Texto por: RFI 3 min

Um dia depois que seu sobrinho-neto foi agredido por várias pessoas que participavam de um protesto contra a reforma da Previdência, a primeira-dama da França, Brigitte Macron, afirmou nesta terça-feira (16) estar “indignada” com a "covardia" dos autores do ataque na noite anterior, durante a fala do presidente Emmanuel Macron na televisão.