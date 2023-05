‘Amazônia Fund Alliance’ será lançado em Cannes com presença da ministra Sônia Guajajara

A iniciativa é uma parceria do Fundo Amazônia e do BFUCA Unesco, um coletivo de associações, centros e clubes da Unesco no Brasil, com o apoio do Better World Fund, uma associação sem fins lucrativos, sediada em Paris, que apoia projetos humanitários. A cerimônia de lançamento do "Amazônia Fund Alliance", no próximo domingo (21), terá a presença da ministra Sonia Guajajara, da deputada Célia Xakriabá, e do secretário de Estado do Ministério do Desenvolvimento Social, Osmar Almeida Júnior.

Por Adriana Brandão, enviada especial da RFI a Cannes

O Brasil é o homenageado do Better World Fund (BWF) nesta edição do Festival de Cannes. A cada ano a ONG organiza em eventos internacionais de prestígio encontros para “financiar programas culturais, comprometidos com causas sociais e ambientais”, explica o comunicado do fundo.

O lançamento do “Amazônia Fund Alliance” acontece nos salões do Carlton Cannes Hotel, nos dias 21 e 22 de maio, com a presença de personalidades e cineastas de prestígio. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a deputada federal Célia Xakriabá, e o secretário de Estado Osmar Almeida Junior são os convidados de honra. A assessoria do Ministério dos Povos Indígenas confirmou a viagem de Guajajara a Cannes para participar do evento, e acrescentou que a agenda da ministra na França ainda está sendo fechada.

Após a cerimônia de lançamento, no domingo, haverá um jantar de gala visando recolher fundos para os projetos contemplados. Na segunda-feira, uma série de conferências será realizada no Carlton Hotel.

Renda mínima para famílias indígenas

Este ano o BWF apoia dois projetos: a Fundação Akbaraly, que promove o direito à saúde, à educação e a uma melhor qualidade de vida para mulheres e crianças em Madagascar, e o “Amazônia Fund Alliance”, que visa a preservação dos ecossistemas da região amazônica.

Os organizadores alertam para um “desastre humanitário, ambiental e socioeconômico” no Brasil. Eles lembram que, pela primeira vez, o desmatamento na Amazônia ultrapassa a marca de 10 mil km² por ano, uma área dez vezes maior que a de dez anos atrás.

O fundo internacional lançado em Cannes vai investir diretamente em renda mínima para indígenas e povos da Amazônia Legal. Projetos de pesquisa, de reflorestamento, preservação de rios e nascentes, e um campanha para reduzir o lixo e a emissão de CO2 também estão entre os objetivos do fundo independente.

O projeto espera levantar US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões) no primeiro ano de atuação. A campanha de fundraising começa durante o Festival de Cannes, com jantares para a realização de leilões e de arrecadação de fundos.

Um baile de gala beneficente está previsto para acontecer no Festival de Cinema de Veneza, em setembro.

Populações beneficiadas

Como parte do programa, a BFUCA Unesco já desenvolve atualmente pesquisas nas regiões mais críticas do território amazônico, mapeando populações indígenas, ONGs e famílias comprometidas com o reflorestamento e a preservação da Amazônia Legal.

Os organizadores garantem que o processo de seleção será criterioso e que os recursos irão financiar somente projetos de ONGs sem fins lucrativos, com atuação regional comprovada.

Eles afirmam que cada doação será depositada em uma conta escrow, um tipo de conta de garantia em que os recursos só são liberados quando as partes da transação cumprem o acordo. As contribuições são abertas e podem ser feitas por qualquer pessoa no Brasil ou no mundo, após o lançamento do fundo.

Participação expressiva do Brasil

Após ter apenas um único filme na seleção oficial de Cannes no ano passado, o Brasil volta a ter uma presença expressiva no festival. Seis filmes brasileiros, cinco longas e um curta, foram selecionados em diversas mostras, e Karim Aïnouz está na disputa pela Palma de Ouro com “Firebrand”.

Além disso, o estande brasileiro no importante “Mercado do Filme” de Cannes acolhe dezenas de cineastas, produtores, e promove "Escrito em Ossos", de Tainá Muhringer, e "O Filho da Puta", coprodução brasileira da Otto Desenhos. O jovem compositor brasileiro Pedro Salles Santiago foi o único selecionado da América Latina e do hemisfério Sul no seleto programa Spot The Composer do Mercado do Filme de Cannes dedicado à composição de trilhas sonoras.

