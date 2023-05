França se prepara para seca no próximo verão, apesar de primavera chuvosa

Um membro do Escritório Francês para a Biodiversidade inspeciona um campo em Herzeele, norte da França, em meio a uma intensa seca no país (imagem ilustrativa).

A seca não tira férias. Essa é a chamada de capa do jornal Libération desta quinta-feira (18), informando que 70 departamentos da França podem ser afetados pelo fenômeno até o fim do verão europeu (inverno no Brasil), já que dois terços dos lençóis freáticos do país estão "em nível preocupante".

O ministério da Transição Ecológica apresentou na quarta-feira (17) as projeções para o verão, que começa em 21 de junho, a fim de ajudar as autoridades locais a se prepararem para o período de seca. As restrições de uso da água já em curso em 20 departamentos devem se acentuar, de acordo o diário francês.

A meteorologia prevê que os meses de maio, junho e julho serão mais quentes do que o normal, o que deve acentuar a evaporação da água. Os estoques estão em níveis críticos especialmente no sudeste da França e no sul da região parisiense, informou o ministro da Transição Ecológica, Christophe Béchu.

A prioridade continua sendo garantir água potável para a população, explica o governo, destacando que 2 mil cidades estão numa "situação de precariedade" do abastecimento.

O acúmulo de precipitação nos últimos dois meses, no entanto, "gerou excedentes de água em uma parte do território", causando um "impacto benéfico" especialmente no norte do país.

O jornal Le Parisien, porém, afirma que, apesar da primavera chuvosa na maior parte da França, 68% dos estoques subterrâneos de água estão abaixo da média para a época.

A explicação dos especialistas é que, mesmo com as chuvas abundantes de maio, pode levar meses até que a água atinja os lençóis subterrâneos. Além disso, "os estoques não chegam a se regenerar totalmente, pois assim que a água está disponível, é utilizada", destaca a reportagem, apelando para uma estratégia coletiva de utilização desse recurso essencial.

"Se não chover suficientemente neste verão, os lençóis freáticos não serão recompostos e pode faltar água para a irrigação das culturas", conclui o Parisien, alertando que a situação deve piorar ainda mais com as mudanças climáticas.

