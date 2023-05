Voluntários fazem novo mutirão em busca de brasileira desaparecida em Paris

Cartaz com foto da brasileira Fernanda Santos Oliveira, desaparecida em 6 de maio, em Paris, pregado em um poste no bairro de Châtelet, na capital francesa, em 17 de maio de 2023.

As buscas por Fernanda Oliveira continuam nesta quinta-feira (18), com um novo mutirão em Paris e arredores, após uma pessoa com as características da brasileira ter sido vista em um trem.

As buscas pela brasileira desaparecida se estenderam pelas cidades próximas a Paris. Testemunhas relataram à polícia terem visto uma mulher, dia 8 de maio, às 10h30 da manhã, com as características de Fernanda, em um trem em Melun, a 50 quilômetros ao sudeste de Paris.

Um grupo de voluntários voltou a se reunir na tarde desta quinta-feira, em Châtelet, um bairro central da capital francesa, para distribuir cartazes. De acordo com uma amiga, Fernanda costumava frequentar esta região da cidade.

Além disso, outros voluntários buscam em departamentos que fazem parte da grande Paris como Hauts de Seine e Yvenlines (oeste), Seine Saint Denis (nordeste), Essone (sul), Vale do Marne (sudeste), Val d’Oise (norte) e Seine et Marne (leste).

"Dividimos tarefas e em cada departamento tem duas ou mais pessoas distribuindo cartazes", explica Nellma Barreto, presidente da Associação Femmes de la Résistence (Mulheres na Resitência), que participa da organização das buscas.

Na quarta-feira, o grupo também realizou buscas em Châtelet e no bairro parisiense do Marais. Os voluntários colaram cartazes com a foto da brasileira desaparecida dentro dos bares.

"Tem muita gente engajada nas buscas", diz Nellma. "Porém, a cada dia que vai passando, nesses casos, as pessoas vão desanimado e o número (de voluntários) vai caindo", lamenta.

A polícia já teria solicitado as câmeras de segurança do prédio e das ruas próximas ao apartamento onde mora Fernanda, no 7º distrito de Paris.

Entenda o caso

Fernanda Santos Oliveira, 44 anos, desapareceu misteriosamente em 6 de maio, sem levar o celular. O telefone dela estava em seu apartamento, mas um patinete e uma bolsa pequena não foram encontrados.

A polícia foi alertada sobre o desaparecimento na noite de quinta-feira (11) pela Associação Mulheres da Resistência, após pedido de ajuda da família, que está no Brasil.

Fernanda é originária de Botucatu, em São Paulo, mora sozinha em Paris e trabalha em um restaurante português em Boulogne-Billancourt. Ela tem um filho, de 23 anos que está em Sorocaba, e dois netos.

Uma investigação por "desaparecimento preocupante" foi aberta pela brigada de repressão à delinquência da polícia judiciária.

