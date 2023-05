Fotógrafo que se dizia fiho de Alain Delon com a cantora do Velvet Underground morre em Paris

O ator francês Alain Delon nunca assumiu a paternidade de Ari Boulogne © AFP / Thomas Samson

Texto por: RFI 2 min

O corpo do fotógrafo Ari Boulogne, que afirmava ser filho do ator francês Alain Delon, foi encontrado neste sábado(20) em seu apartamento em Paris. A informação foi confirmada pelo Ministério Público francês, após a publicação de uma reportagem do jornal Le Parisien.