Gripe aviária aumenta na França; Brasil decreta 'emergência zoosanitária' após primeiros casos

Galinhas em uma granja na França. O governo francês atravessa uma crise causada pela propagação rápida da gripe aviária, que já levou ao abate de milhares de aves somente em maio (imagem de ilustração). © Weronika Mliczewska

Texto por: RFI 3 min

A gripe aviária, que reapareceu no sudoeste da França no início de maio, continua a acelerar sua progressão no país com mais de 50 surtos registrados em granjas, em particular no Gers, uma importante região de produção de foie gras. As informações foram divulgadas pela Câmara de Agricultura francesa nesta segunda-feira (22). Enquanto isso, no Brasil, o governo decretou “emergência zoosanitária” após detectar os primeiros casos em aves selvagens.