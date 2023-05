Neta de Catherine Deneuve e influenciadora francesa são vítimas de gordofobia no Festival de Cannes

A atriz Anna Biolay, que estrela um filme apresentado no Festival de Cannes, e a criadora de conteúdos digitais Léna Situations, foram alvos de comentários maldosos após passarem pelo tapete vermelho do evento. Os familiares de Anna, neta de Catherine Deneuve, e a própria Léna, considerada uma das maiores influenciadoras da França, reagiram às críticas gordofóbicas dos internautas.

“Mando amor de volta para vocês”. Foi assim que a influenciadora Léna Mahfouf, conhecida nas redes sociais como Léna Situations, respondeu aos comentários que recebeu após sua passagem pelo tapete vermelho de Cannes, pouco antes da exibição dos primeiros episódios da série “The Idol”, de Sam Levinson.

Seguida por mais de 4 milhões de pessoas no Instagram e 2,5 milhões no Youtube, a influenciadora subiu a famosa escadaria do Palácio dos Festivais na noite de segunda-feira (22) usando um vestido totalmente aberto na frente, com cauda volumosa, assinado pela estilista britânica Vivienne Westwood, morta este ano. Escolhida como uma forma de homenagem, a peça, que deixava à mostra as pernas da influenciadora, é inspirada em um modelo usado nas passarelas há quase 30 anos por Naomi Cambpell.

Mas nas redes sociais os primeiros comentários não foram sobre a referência à história da moda, e sim ao corpo de Léna. “Perna grossa demais. Que pena”, “Comeu muito hambúrguer!”, “Ela não deveria colocar esse tipo de roupa com uma perna dessa!”, foram algumas das frases lidas nas postagens. Outros internautas fizeram piada usando o nome de seu namorado, Sébastien Frit, também influenciador: “Será que Seb consegue levantar isso?”.

A influenciadora Léna Mahfouf, conhecida nas redes sociais como Léna Situations, foi criticada após sua passagem pelo tapete vermelho de Cannes. Vianney Le Caer/Invision/AP - Vianney Le Caer

Essa não é a primeira vez que Léna é alvo de ataques nas redes. E conhecendo o poder do efeito viral na internet, no dia seguinte a jovem respondeu aos comentários, declarando que nem sempre esteve à vontade com seu corpo e que engordou um pouco nos últimos tempos. “Mas a internet se deu conta antes de mim”, disse, em tom de piada, antes de mandar um recado sério: “Há dois anos eu decidi não usar mais filtro [nas minhas fotos] para mostrar uma imagem honesta e sem retoques, algo verdadeiro (...) Desde jovens nos projetam um corpo ideal, um estilo ideal”.

Léna Situations também foi defendida por seus seguidores e por ativistas. Daria Marx, militante contra a gordofobia conhecida na França por ter protagonizado um filme documentário sobre o tema em 2020, postou uma mensagem em solidariedade à influenciadora.

Chère @lenasituations, votre corps vous appartient à vous, maigre ou grosse, vous n’avez rien à justifier, rien a expliquer. Rassurez vous, votre corps est toujours du côté idéal de la force, ne laissez pas les haineux troubler votre regard. https://t.co/gnM3mUI7Ld — DariaMarx (@dariamarx) May 24, 2023

“Querida Léna. Teu corpo te pertence, magra ou gorda, você não tem nada que justificar, nada que explicar. (…) Não deixe que os odiadores ofusquem seu olhar”, diz a militante, antes de ressaltar, em outro post, que “Léna Situations não é gorda” e que o que a influenciadora enfrenta é “o controle sobre os corpos das mulheres, o que obviamente contribui para a construção da gordofobia. Mas ela não sofre de gordofobia sistêmica. Ela não é uma pessoa gorda”, insistiu.

Filha de famosos

Na quinta-feira (18), Anna Biolay foi alvo do mesmo tipo de comentário. A atriz de 20 anos estava em Cannes para a projeção de “Rosalie”, filme apresentado na mostra Um Certo Olhar, que ela protagoniza com o pai, o cantor e ator Benjamin Biolay.

Logo após sua passagem pelo tapete vermelho, vários comentários sobre seu corpo foram postados nas redes. Muitos internautas falaram de seu peso, alguns a comparavam com um cachorro ou um leitão, enquanto outros criticavam sua legitimidade como atriz.

Desde que seu nome foi anunciado no filme, a jovem, que é filha da atriz Chiara Mastroianni e neta de Catherine Deneuve e Marcelo Mastroianni, é acusada de estar na produção apenas devido a sua célebre árvore genealógica.

Nas redes sociais, sua tia, Coralie Biolay, diz que a jovem está sofrendo muito com a onda de comentários, que ela classifica de “explosão de maldade e ódio”. “A única coisa que ela fez foi integrar, graças a seu trabalho e seu talento, o elenco de um bom filme”, argumenta a tia da atriz. Várias personalidades do cinema francês também postaram mensagens de apoio à neta de Catherine Deneuve.

