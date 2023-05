"Primeira grande surpresa do torneio", diz imprensa francesa sobre vitória de Thiago Wild

A surpreendente vitória do brasileiro Thiago Seyboth Wild em sua estreia em Roland Garros sobre o n° 2 do mundo, Daniil Medvedev, teve forte repercussão na imprensa francesa. “O desconhecido Seyboth Wild arrasou com Medvedev”, escreveu o Le Figaro. O jornal ressalta que o brasileiro, 172° colocado no ranking mundial, causou sensação na terça-feira (30) ao eliminar, na primeira rodada, o russo recentemente campeão no Master 1000 de Roma.

Habituado a sofrer em Roland Garros, Medvedev teria conhecido ontem "uma nova desilusão", enquanto Seyboth Wild oscilava entre surpresa e serenidade na conquista de uma primeira vitória em um Grand Slam.

"Primeira grande surpresa do torneio", sintetiza o Le Monde, que afirma que o brasileiro jogou uma partida tão incrível quanto seu estilo. Desde o início do jogo, prossegue o jornal francês, o público foi arrebatado por este "bigodudo tatuado com ares de Freddy Mercury”, entoando um animado “Thiagô! Thiagô!” nas arquibancadas. Nada intimidado pelo seu "batismo" na cour Philippe-Chatrier, o brasileiro "redobrou a agressividade de suas batidas, em golpes de direita que causaram admiração até no adversário.

Guga

"Nos passos de Guga", compara o Le Parisien, que dedica um artigo ao novo talento brasileiro sob o adjetivo de "excepcional". O diário da capital francesa afirma que a revelação de Roland Garros não saiu do nada, pois já trilhava uma bela carreira como júnior, e compara o feito de Wild ao de Gustavo Kuerten em 1997. "Uma vitória inacreditável" para um atleta de 23 anos que disputava sua primeira partida em Paris, entre os profissionais e na quadra principal.

Le Parisien descreve a conquista de títulos do paranaense, a ausência de seu ídolo no atual torneio – Rafael Nadal – e lembra um "episódio sombrio" da trajetória do brasileiro, quando foi acusado de agressão pela ex-namorada, em 2021.

Montanha-russa

Com o título "A montanha-russa de Seyboth Wild", o L'Équipe faz um trocadilho sobre os altos e baixos da carreira do tenista. O diário esportivo francês lembra que Wild conquistou o US Open Juniors em 2018. Dois anos depois, com apenas 20 anos, venceu o ATP 250 de Santiago do Chile, em 2020, tornando-se o brasileiro mais jovem a arrebatar esse título. Entretanto, na sequência, a pandemia de Covid-19 causou uma queda de desempenho na carreira do tenista.

Novamente em ascensão, Wild soma agora 37 vitórias contra dez derrotas e salta da 406ª posição no ranking da ATP, há apenas três meses, para a vitória contra o n°2 do mundo nas quadras parisienses.

