Roland-Garros: Bia Haddad, Luisa Stefani e Marcelo Melo avançam nas duplas

Quatro brasileiros entraram em quadra pelo torneio de duplas de Roland-Garros nesta quarta-feira (31). Entre eles, um conhecido da torcida e que continua a inspirar atletas da nova geração. Marcelo Melo, o primeiro brasileiro a atingir o topo do ranking mundial de duplas da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), estreou na competição com vitória. No feminino, além de Luisa Stefani, Bia Haddad também avançou no Grand Slam francês e segue colecionando cada vez mais admiradores.

Publicidade Leia mais

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

Ao longo de sua carreira, o mineiro Marcelo Melo sempre se destacou no jogo de duplas, tendo sido campeão em Roland-Garros, em 2015, e em Wimbledon, em 2017, alguns dos 36 títulos de torneios da ATP que ele coleciona.

Aos 39 anos, natural de Belo Horizonte, ele quer ainda mais. Ocupando a posição de número 43 do ranking profissional de duplas, Marcelo disputou hoje a sua primeira rodada de Roland-Garros ao lado do australiano John Peers, número 37 do ranking mundial de duplas. Os dois venceram o americano William Blumberg e o sérvio Miomir Kecmanovic por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 6/4.

“Eu fiquei muito feliz, acho que a gente jogou muito bem contra adversários fortes, o que acabou elevando o nosso nível”, disse o brasileiro em entrevista à RFI, após a partida.

Na arquibancada, a reportagem conversou com atletas de Tênis da Escola Politécnica da USP.

Sofia Bianchi e Gustavo Torrico são estudantes da Escola Politécnica da USP e vieram torcer pelo Brasil em Roland-Garros. Em 31 de maio de 2023. © RFI

“O Melo é uma inspiração nas duplas. A gente assistia a vários vídeos dele para aprender a técnica. E espero que ele não se aposente tão cedo”, diz Sofia Bianchi, 21 anos.

“É a primeira vez que assisti ao vivo, a intensidade é muito diferente”, acrescenta o colega, Gustavo Torrico, de 23 anos. “Eu me sinto muito inspirado, é uma experiência única”, completa.

Um carinho que o veterano das quadras faz questão de agradecer. “Os torcedores sabem que eu fiz o máximo e continuo até hoje fazendo, a gente conseguiu quebrar barreiras que o Brasil não tinha conseguido quebrar ainda e eu fico muito feliz de ser reconhecido”, diz Marcelo Melo. “É um peso bom de carregar, de ser exemplo para as crianças e os juvenis que estão começando”, completa.

O tenista brasileiro Marcelo Melo disputa o torneio de duplas de Roland-Garros. Em 31 de maio de 2023. © RFI

Paris 2024

“Essa é a 17ª vez que venho a Roland Garros e é um bom sinal que as pessoas queiram que eu continue jogando. O limite depende de cada um, tem o fator mental que é difícil, a rotina de treinos e de viagens é muito dura e o que mais nos cansa são os aeroportos. Eu tenho a sorte de gostar de avião, que acaba virando a nossa segunda casa”, diz.

Longe de pensar em aposentadoria, Marcelo Melo sonha em voltar a Paris no ano que vem. “Eu acho que ainda tenho chance de chegar a mais uma olimpíada, vai ser a minha quinta e em Roland Garros, que é um lugar muito especial para os brasileiros. Então vou continuar treinando para, quem sabe, chegar a Paris-2024”, promete.

Bia Haddad venceu com facilidade nas duplas

Depois de estrear no torneio de Roland Garros com uma vitória arrasadora no torneio de simples sobre e alemã Tatjana Maria, a paulista Bia Haddad Maia fez hoje a sua estreia na competição de duplas ao lado da bielorussa Victoria Azarenka.

Elas não tiveram dificuldades para vencer a dupla formada pela eslovaca Tereza Mihalikova e a estoniana Kaia Kanepi por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/1.

A tenista brasileira Bia Haddad (e) e a bielorussa Victoria Azarenka avançaram no torneio de duplas de Roland-Garros. Em 31 de maio de 2023. © RENE-WORMS Pierre

"Na primeira rodada, tanto de dupla quanto de simples, são jogos duros, ninguém quer voltar para casa no primeiro dia", explica Bia Haddad em entrevista à RFI após a partida. "Estou feliz, apesar de ter tido frio na barriga, pois é sempre especial estar aqui em Roland-Garros. Consegui trabalhar bem e mostrar o que nós viemos plantando, todos os dias e estou feliz com as duas vitórias", comemora.

Por onde passa, a tenista brasileira vem conquistando uma legião de fãs. "É muito especial receber esse carinho, vi muitos brasileiros hoje torcendo, apesar de eu não jogar em casa eu consigo sentir essa energia de todo mundo e isso me dá muita força. Fico feliz de estar representando o tênis feminino brasileiro", conclui.

Entre os fãs, está Rodrigo Becker, que circulava pelo complexo esportivo francês com a camisa do Grêmio, o seu time do coração. “A gente está torcendo muito pela Bia. Nós acompanhamos ela desde 2021, quando a assistimos jogar no US Open e outros torneios, então a gente tem uma expectativa para que ela possa ir bem em Roland Garros”, diz. “A gente sabe que ela tem potencial e confia que ela possa ir mais longe nesse Grand Slam”, arrisca o gaúcho, acrescentando que sente muito pela falta de estímulo ao tênis nacional. “Os atletas brasileiros são verdadeiros guerreiros, não têm muito estímulo de patrocinadores ou do governo, mas pelo que eles vêm demonstrando nas quadras, eles são verdadeiros guerreiros”, conclui.

Giovana Marques Becker e Rodrigo Becker vieram a Paris para assistir ao torneio de Roland-Garros. Em 30 de maio de 2023. © RFI

Nos outros jogos do dia, o brasileiro Marcelo Demoliner, gaúcho de Caxias do Sul, e o seu parceiro de dupla, o italiano Andrea Vavassori, não passaram da primeira fase. Eles foram derrotados pelo suíço Marc-Andrea Huesler e o chileno Nicolas Jarry por 3 sets a 1 (parciais de 6/3, 6/7 e 6/3).

Já a brasileira Luisa Stefani, de 25 anos, e a canadense Gabriela Dabrowski venceram a dupla formada pela italiana Elisabetha Cocciareto e a alemã Tatjana Maria por dois sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/2.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro