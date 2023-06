Bia Haddad vence russa e passa à terceira rodada de Roland-Garros pela primeira vez na carreira

A tenista brasileira Bia Haddad Maia passou à terceira rodada de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. Nesta quinta-feira (1º), ela venceu a russa Diana Schnaider, 19 anos, num jogo bastante disputado na quadra 7 de Roland-Garros, em Paris. A torcida brasileira compareceu em peso e apoiou a atleta paulista do início ao fim da partida.

A tenista Bia Haddad Maia em jogo pela segunda rodada de Roland-Garros. A brasileira venceu a russa Diana Schnaider, numa partida muito disputada e avança no torneio de simples do Grand Slam francês. Em 1º de junho de 2023.

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

Bia, 27 anos, 14ª do ranking mundial, disputou a segunda rodada do torneio contra a atual número 108 do mundo. A adversária chegava a Roland-Garros com resultados modestos e Bia entrou em quadra com favoritismo, debaixo de um sol escaldante em Paris.

A brasileira venceu o primeiro set com parciais de 6/2. O segundo set estava empatado em 4 a 4, quando Schnaider conseguiu recuperar a vantagem e fechar com parciais de 5/7.

Mas Bia não estava disposta a entregar a partida. A russa precisou de atendimento médico e o jogo chegou a ser paralisado por alguns instantes.

Depois de quase 3 horas de partida, a brasileira fechou o terceiro e último set com parciais de 6/4. Para o delírio da torcida.

“Eu acho que a Bia vai ser a número 1 do mundo em breve, pois ela é forte, consistente, focada”, diz Marcelo, advogado, que acompanhava o torneio em Paris, em entrevista à RFI Brasil após o jogo.

Bia Haddad Maia passa à terceira fase de um Grand Slam pela primeira vez na carreira. Ela venceu a russa Diana Schnaider, de 19 anos, numa partida que durou 3 horas e com apoio da torcida brasileira. Em Paris, em 1º de maio de 2023. © RENE-WORMS Pierre

Legião de fãs

Por onde passa, Bia Haddad Maia vem conquistando uma legião de fãs. Foi assim no primeiro jogo de simples, na segunda-feira (29), quando ela arrasou a alemã Tajiana Maria, vencendo por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 e 6/1). E na estreia de duplas, também com vitória de 2 a 0 (parciais de 6/0 e 6/1), ao lado da bielorussa Victoria Azarenka.

Hoje não foi diferente. A brasileira era incentivada aos gritos de "vamos guerreira”!

“Eu acho que ela é a maior tenista brasileira desde a Maria Esther Bueno. As pessoas estão aprendendo a conhecer e a gostar dela. Estamos bem representadas”, disse à RFI a advogada Maria Olívia Azevedo, nas arquibancadas do torneio.

As advogadas Maria Olívia Azevedo e Priscila Bastazin na torcida brasileira em Roland-Garros. Em Paris, em 1º de junho de 2023. © RFI

“Eu estou gostando muito, é minha primeira vez aqui, a força dela é algo impressionante. A velocidade da bola é difícil de acompanhar ao vivo”, comenta Priscila Bastazin, também advogada, que diz ter orgulho do tênis feminino brasileiro.

Bia Haddad é admirada também pela família Resener, que acompanhava o jogo com a camisa da seleção brasileira. A mãe diz que a atleta é um exemplo para os filhos, também tenistas, Rafael de 8 anos e Guilherme de 10. “Fantástico! É de arrepiar a qualidade do jogo, eu estou adorando. O Brasil inteiro está torcendo por ela, pois a Bia é muito carismática!”, diz a fisioterapeuta gaúcha Polyana Chaechi Resener, aliviada após a vitória tão disputada.

Vinícius Resener, os filhos Guilherme de 10 anos e Rafael de 8, e Polyana Chaechi Resener na torcida pela brasileira Bia Haddad em Roland-Garros. Em Paris, em 1º de junho de 2023. © RFI

