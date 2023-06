"Tudo na vida tem uma primeira vez", diz Bia Haddad após passar à terceira fase de Roland-Garros

Depois de ter deixado o torneio de Roland-Garros na segunda fase, em 2022, a brasileira Bia Haddad avançou, nesta quinta-feira (1º), pela primeira vez na carreira à terceira fase de um Grand Slam. Ela derrotou a russa Diana Schnaider por dois sets a um, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4. Em entrevista após a partida, ela disse que a conquista “deve ser natural, como muitas coisas que fizemos pela primeira vez na vida”.

Publicidade Leia mais

Maria Paula Carvalho, de Roland-Garros

"Tudo na vida tem uma primeira vez e eu já tive que passar por algumas barreiras na minha carreira", diz. "É assim quando a gente vai fazer uma prova, entra na faculdade, quando lemos um livro pela primeira vez e não penso diferente agora", compara.

“Foi assim quando fiz a minha primeira final no circuito profissional, quando fiquei entre as top 100 e depois as top 20”, acresenta. “Hoje, aconteceu de novo. Mas não é um fantasma, tem que ser natural, como outras coisas que a gente não tem conhecimento na vida”, diz a atleta paulista de 27 anos.

Atualmente a 14ª do ranking mundial, Bia disputou a segunda rodada do torneio de Roland-Garros contra a atual número 108 do mundo. A adversária tinha resultados modestos e Bia entrou na quadra 7 do complexo do Grand Slam francês como favorita. Mas confessa que se surpreendeu com o bom nível da adversária.

“Eu estava jogando bem até o meio do jogo, depois ela começou a crescer e se sentir confortável, e eu precisei lutar e continuar agressiva”, disse na entrevista coletiva.

Bia Haddad explicou aos jornalistas que jogar em duplas tem lhe ajudado a ser mais criativa em quadra. “Uma das coisas que estou trabalhando são as variações. O saibro permite ser mais criativa e ser mais competitiva nos momentos duros”, acrescenta, elogiando a parceira bielorrussa Victoria Azarenka, com quem estreou no torneio de duplas na quarta-feira (31), com vitória de 2 a 0 (parciais de 6/0 e 6/1).

Ainda sem saber contra quem jogará na próxima etapa, Bia Haddad Maia diz que quer ter tempo para saborear esta vitória, antes de começar a preparação. Para isso, a jogadora diz que gosta de rever os vídeos das partidas para perceber onde pode melhorar. Sobretudo, ela diz que o mais importante, daqui para a frente, será manter o foco e o pensamento positivo.

“Só quem joga tênis sabe os pensamentos que vêm. No primeiro jogo, eu estava muito agressiva e consegui manter isso durante toda a partida”. Hoje, porém, ela revela ter ficado “mais ansiosa na metade do segundo set”.

Depois de vencer o primeiro set com parciais de 6/2, as jogadoras empatavam o segundo set em 4 a 4, quando Schnaider conseguiu recuperar a vantagem e fechar, com parciais de 5/7. Bia, contudo, não estava disposta a entregar a partida. “Eu voltei a ser mais agressiva e estou feliz por não ter me boicotado, ter continuado lutando e recuperado a velocidade do jogo”, explica.

Depois de 3 horas de partida, a brasileira fechou o terceiro e último set com parciais de 6/4, diante de uma torcida calorosa. “É muito especial ter a torcida presente, as pessoas gritando o meu nome, apesar de eu não jogar em casa. Os brasileiros apoiam sempre e eu consigo sentir a energia e a vibração deles”, agradece.

Bia Haddad Maia em jogo pela segunda rodada de Roland-Garros nesta quinta-feira (1º) em Paris. © RENE-WORMS Pierre

"Eu levo muito a sério, sou muito disciplinada"

Sobre os resultados alcançados até agora nesta edição de Roland-Garros, ela diz que é fruto de um trabalho de equipe. "Não é da noite para o dia, eu venho tentando ser criativa quando o placar permitir, ser disciplinada quando tem que ser". No treino eu já estou jogando em alto nível e agora tem que ser no jogo também", observa.

Mas “no tênis é preciso ter humildade, paciência e consistência. Além de frieza e serenidade para as decisões. Espero que eles (os torcedores) estejam lá na próxima rodada”, afirma.

Para Bia Haddad, os resultados “significam trabalho duro, não tem outra coisa para dizer”. “A gente se entrega para estar no topo e eu não me surpreendo pela qualidade do trabalho e pelo amor que tenho ao tênis. São esses os ingredientes que coloco em quadra”, completa. “Eu poderia ter me frustrado, mas não desisti. Tenho orgulho da minha história, pois apesar do nervosismo, a minha vontade de ganhar é maior”, conclui.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro