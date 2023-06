Gigante da ‘ultra fast fashion’ na capital da alta-costura: Shein anuncia novo desfile em Paris

A empresa de comércio de roupas e acessórios Shein anunciou que vai organizar mais um desfile em Paris. Conhecida pelos produtos com preços acessíveis e pela velocidade de produção, mas também pelo impacto de seu modelo de negócios na indústria da moda, a gigante chinesa vai apresentar, em 8 de junho, um mês antes da temporada de desfiles de alta-costura, uma coleção criada por jovens talentos de sua incubadora de design. As peças poderão ser compradas no site da empresa logo após o show.

Publicidade Leia mais

Silvano Mendes, de Paris

Principal símbolo do “ultra fast fashion”, neologismo usado para descrever uma moda produzida, consumida e muitas vezes descartada em tempo recorde, Shein parece disposta a investir para ganhar legitimidade como uma empresa criativa. Após ter organizado pequenos desfiles em 2019 e 2019 em Paris e ter inaugurado lojas efêmeras na França, o gigante chinês anuncia mais uma apresentação na capital da moda.

Em um comunicado divulgado nesta sexta-feira (2), a empresa afirma que Paris servirá de “cenário perfeito para celebrar a fusão de criatividade e de inovação incorporada pela SHEIN X”, projeto de incubadora de jovens talentos que vem desenvolvendo há alguns anos. Com o tema "Endless Summer" (verão sem fim), a empresa se prepara para apresentar 78 looks imaginados por 25 “designers independentes de artistas do mundo inteiro”. A marca promete, com a SHEIN X, “remover as barreiras de comercialização e concorrência que muitas vezes impedem talentos emergentes na indústria da moda”.

Cui He, diretora da Shein na Europa, disse que a incubadora “desempenhou um papel vital acompanhando esses designers e fornecendo-lhes as ferramentas e suporte necessários para transformar suas visões criativas em negócios de sucesso”.

O comunicado, que não indica o local exato do desfile, informa apenas que o evento será realizado em um lugar “de prestígio” em Paris. A empresa avisa que será uma “experiência imersiva” e que cada look estará disponível para compra em seu site. “Esta iniciativa demonstra o compromisso da Shein em preencher a lacuna entre designers independentes e entusiastas da moda, promovendo uma comunidade vibrante e inclusiva, que valoriza a arte e o artesanato de cada criação”, completa o texto.

Dinamismo digital

A empresa chinesa ganhou espaço nos últimos anos como um dos atores mais dinâmicos da indústria da moda acessível. Além do preço baixo, um dos segredos de seu sucesso é o domínio das ferramentas digitais, com um sistema de produção e promoção de produtos que “inunda” as redes. Shein propõe sempre um grande número de referências para cada modelo, o que garante sua presença nos motores de busca na internet para praticamente qualquer tipo de pesquisa sobre roupas.

A gigante chinesa também conquistou um batalhão de influenciadores, que se divertem filmando o momento em que abrem suas encomendas Shein diante da câmera, muitas vezes ironizando a qualidade dos produtos, mas contribuindo para sua visibilidade. Para completar, a empresa desenvolveu um sistema de pontuação para seus clientes, inclusive para aqueles que postam fotografias usando suas roupas – ampliando sua presença online.

Por outro lado, os defensores de Shein lembram que a empresa propõe uma oferta de moda acessível para todos, indo além da questão do preço. Prova disso, a gigante chinesa comercializa peças em tamanhos bem maiores que os concorrentes, atendendo a uma clientela “plus size” muitas vezes esquecida pelo mercado da moda.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro