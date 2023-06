Rebaixamento de nota da França por Standard & Poor’s seria humilhante para o governo, diz imprensa

Os jornais franceses desta sexta-feira (2) destacam o possível rebaixamento da nota da dívida francesa pela agência de notação de risco Standard & Poor's. Caso isso ocorrra, o governo francês poderá ser obrigado a aumentar os juros para obter empréstimos, o que aumentaria a dívida do país.

De acordo com o jornal francês Le Figaro, a decisão, que será divulgada na noite desta sexta-feira, preocupa o governo francês há semanas. No final de abril, a agência Fitch já havia rebaixado a nota da França.

Em dezembro do ano passado, o país, que atualmente recebe a classificação “AA”, foi colocado sob “vigilância com perspectiva negativa” pela agência, com risco de rebaixamento para “AA-".

Além do endividamento excessivo sobrecarregado pela alta de juros, a Standard & Poor's se preocupa com a capacidade do governo francês de realizar reformas estruturais, após o movimento de contestação contra a reforma das aposentadorias.

A reação do mercado é difícil de prever. Mas, politicamente, um rebaixamento será uma humilhação para o governo francês, analisa o Le Figaro.

Economia em dificuldade

"O aluno França espera com preocupação o resultado das provas", ironiza o jornal Le Parisien. O jornal reconhece que a conjuntura atual da economia francesa deixa a desejar.

No final de 2022, a dívida pública do país se aproximava dos € 3 bilhões, o que representa 111,6% do PIB do país. O déficit público atinge 4,9% do PIB em 2023, de acordo com dados do governo francês.

Apesar das agências terem perdido sua influência nos últimos 10 anos, os franceses não são indiferentes às suas avaliações. De acordo com o jornal econômico Les Echos, a degradação da nota da França pela Fitch teve repercussão na população francesa.

De acordo com uma pesquisa realizada para o jornal e o Instituto Montaigne, publicada na quinta-feira (1), 71% dos entrevistados se preocupam com o nível da dívida pública do país e defendem que a França não se endivide mais para financiar a transição ecológica.

A redução da dívida foi priorizada durante a apresentação da política orçamentária até 2027. Para alçancar esse objetivo, o governo depende de alguns fatores. Entre eles, um cenário de crescimento otimista associado a um esforço inédito nos gastos públicos, por exemplo.

A França teve sua nota rebaixada pela Standard & Poor’s apenas duas vezes, desde 1975. Em 2011, o país perdeu seu emblemático “triplo A”, a melhor nota outorgada pela agência e símbolo de uma excelente gestão.

