Mais celebrada no exterior que no Brasil, Astrud Gilberto é homenageada pela imprensa internacional

A morte de Astrud Gilberto repercutiu imediatamente na imprensa internacional. Vários jornais saudaram a carreira da cantora que ficou mundialmente conhecida por sua interpretação de Garota de Ipanema.

“A rainha da bossa nova” morreu aos 83 anos, resumiu o jornal francês Les Echos. O diário conta como a cantora se tornou a intérprete da versão em inglês que se transformou em um dos símbolos do ritmo brasileiro e como a gravação lançou sua carreira internacional. “A jovem se tornou a embaixadora do Brasil”, afirma Les Echos.

O canal de televisão francês BFM descreve Astrud como “Ícone da música brasileira”. A emissora lembra que Astrud tentou se aposentar no início dos anos 1970, antes de retornar aos estúdios no final dos anos 1990, e rememora algumas de suas outras ilustres colaborações. Além de ter cantado Desafinado com George Michael em 1996, ela dividiu o microfone com o francês Etienne Daho, com quem gravou a canção Les Bords de Seine.

A morte de Astrud Gilberto também foi destaque no The New York Times. O jornal norte-americano frisa em seu site que mesmo se Girl from Ipanema foi apenas a primeira de muitas músicas que ela gravou, esse momento “teve um papel fundamental para tornar o som brasileiro um fenômeno nos Estados Unidos”.

Grammy

O jornal português Público lembra que a cantora foi a primeira brasileira a levar o Grammy por sua interpretação em inglês de Garota de Ipanema. Mas explica que a Astrud Gilberto “não colheu os frutos do sucesso”, lembrando que ela não recebeu crédito no vinil original do disco Getz/Gilberto, seu marido à época, em que aparece Girl from Ipanema.

Mesmo assim, como ressalta o jornal francês La Voix du Nord, a baiana filha de pai alemão ficou mundialmente conhecida por interpretar as principais canções da bossa nova em outros idiomas, forjando uma carreira internacional. “Durante uma estada no Japão, ela produziu um álbum inteiro de música brasileira em japonês”, lembra o diário.

Mas o jornal espanhol El Pais afirma que a notícia de sua morte teve pouca repercussão no Brasil, “evidenciando uma vez mais certa indiferença dos brasileiros para com a bossa nova, vista dentro do país como um gênero “de exportação” mais associado ao que os estrangeiros esperam do Brasil do que uma identidade nacional genuína”.

