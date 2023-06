"Sobrevivência dos povos indígenas está em perigo no Brasil", alerta coletivo francês no jornal Libération

O site do jornal Libération publica nesta terça-feira (6) um artigo de opinião assinado pelas organizações que integram o coletivo Solidarité Brésil (Solidariedade Brasil), com o título "A sobrevivência dos povos indígenas e do meio ambiente está em perigo". A apresentação do novo plano contra o desmatamento ilegal da Amazônia pelo presidente Lula também tem forte repercussão na França.

Protesto contra o "Marco Temporal", em 30 de maio de 2023, em São Paulo. REUTERS - AMANDA PEROBELLI

Texto por: RFI