Bia Haddad vence Ons Jabeur e está na semifinal de Roland-Garros

Foi mais um teste de técnica e de nervos para a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia, que disputou nesta quarta-feira (7), pela primeira vez na carreira, as quartas de final do torneio feminino de Roland-Garros. Ela virou a partida diante da número 7 do mundo, a tunisiana Ons Jabeur, e venceu o jogo por 2 sets a 1 (parciais de 3/6, 7/6 e 6/1)

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia vai jogar a sua primeira semifinal em um torneio do Grand Slam, após a vitória por três a 1 sobre a número 7 do mundo, Ons Jabeur. Em Paris, em 7 de junho de 2023. © Pierre René-Worms/RFI

Texto por: Maria Paula Carvalho