Não vai ter Olimpíadas? Comitê de Paris 2024 reclama de uso político dos Jogos por manifestantes

O presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Paris, Tony Estanguet, "lamentou" nesta quarta-feira (7) que o evento esteja sendo "usado" para dar visibilidade a "outras demandas". Na véspera, um grupo invadiu a sede do comitê em Saint-Denis, região metropolitana de Paris, em protesto contra a Reforma da Previdência na França. Os manifestantes bradavam a frase "Sem recuo [na Reforma da Previdência], sem Jogos Olímpicos".

Na terça-feira (6), cerca de 60 ativistas ocuparam a sede do comitê (Cojo) em uma ação convocada pelo grupo sindical CGT RATP.

Em entrevista a jornalistas, Tony Estanguet destacou que o ex-secretário geral da CGT, Bernard Thibault, e o presidente do sindicado patronal Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, fazem parte do conselho de administração para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados nos preparativos para os Jogos Olímpicos.

"Recentemente, vimos demandas que não se relacionam especificamente com os Jogos Olímpicos, mas que são de natureza política", disse ele. "É claro que lamentamos que algumas pessoas queiram usar os Jogos Olímpicos para fazer outras exigências", acrescentou.

Estanguet afirmou que "respeita" o protesto que houve no dia anterior, mas que o comitê considera pedir uma reparação por conta dos danos materiais.

"Sabemos que as Olimpíadas serão alvo de outros propósitos que não as Olimpíadas, portanto, temos que saber distinguir isso", disse ele. Os pedidos para interromper os Jogos Olímpicos, principalmente a hashtag "#pasderetraitpasdejo" (sem volta atrás [na Reforma da Previdência], sem Jogos Olímpicos, em tradução livre), surgiram nas redes sociais durante os protestos contra a reforma que alterou para 64 anos a idade mínima de aposentadoria.

Protestos não são preocupação

O presidente da Comissão de Coordenação dos Jogos Olímpicos, Pierre-Olivier Beckers, membro do COI, disse que "não estava preocupado com o clima de protestos". "É muito lógico que em um país democrático haja um cenário em que as pessoas tenham o direito de expressar suas opiniões, e isso faz parte da preparação para os Jogos Olímpicos", acrescentou.

Beckers também mostrou-se satisfeito com o ritmo dos preparativos e disse estar confiante de que a cerimônia de abertura no rio Sena para uma multidão será um evento seguro. "Paris estará pronta para sediar os Jogos de uma nova era", disse ele.

