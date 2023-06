Funcionário de hipermercado francês recebe homenagem emocionante de colegas após ser punido por ‘cantar alto demais’

"É verdade que às vezes ele canta muito alto, mas você só precisa dizer, e ele se acalma", justificou um dos colegas de Thomas, o funcionário demitido por "cantar algo demais" nos corredores de uma das lojas da rede Auchan ao jornal francês Le Parisien. Dezenas de colegas e sindicalistas se reuniram na loja onde ele trabalhava no norte da França para homenageá-lo e pedir a sua reintegração, entoando um clássico da chanson française.

Imagem ilustrativa de uma loja da Rede Auchan de hipermercados no norte da França.

"En chantant" ("Cantando", em português), de Michel Sardou, foi o título musical escolhido por dezenas de colegas e sindicalistas para homenagear Thomas, que teve seu contrato suspenso por "ter sido advertido diversas vezes que cantava muito alto nos corredores da loja, tendo sido alvo de reclamação de colegas", segundo declaração por escrito da Rede Auchan.

"A vida é mais divertida e menos desesperadora, se você cantar", diz o refrão da música, ecoado em frente aos caixas do supermercado da cidade de Louvroil, no norte da França, de apenas 7 mil habitantes. A pequena multidão exigia a reintegração de Thomas, funcionário há mais de 20 anos da franquia.

Éric Dronsart, colega de Thomas, estava entre os manifestantes: "Essa sanção é completamente desproporcional", insistiu o delegado do sindicato francês CFDT há 38 anos. "Eu trabalho nos bastidores com Thomas, e é verdade que ele canta, é o seu temperamento. Às 5 horas da manhã, antes de a loja abrir, ele acaba por nos estimular em nosso trabalho. Muitos de nós fazemos covers das músicas que tocam no rádio. Fazemos paródias delas, o que cria uma atmosfera feliz", argumentou.

"É inaceitável que ele seja punido repentinamente dessa forma. Especialmente porque trabalhamos muito e nossa loja está entre as cinco melhores em termos de resultados. É um triste agradecimento", resumiu Dronsart.

"Além disso, posso dizer a você que, depois que ele saiu, há alguns dias, ficamos entediados", conclui Éric Dronsart. Uma reunião entre a gerência e os sindicatos está marcada para hoje. Os sindicatos afirmam que pretendem pedir que a sanção seja suspensa. Alguns deles estão prontos para levar seu caso à justiça trabalhista.

A gerência da loja afirma que pediu ao funcionário do depósito que baixasse o tom de voz várias vezes, sem sucesso.

Thomas está atualmente em licença médica e, de acordo com seus colegas, está muito abalado com a decisão da empresa.

