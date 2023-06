França: Extrema direita tenta instrumentalizar discurso sobre imigração após ataque em Annecy

Na quinta-feira (8), a Assembleia Nacional da França se envolveu em uma nova batalha sobre a reforma da previdência, mas o ataque em Annecy chocou os deputados e trouxe à cena política uma escalada do discurso sobre a segurança e contrário à imigração. Nesta sexta-feira (9), ao lado de Marine Le Pen, o líder dos conservadores, Eric Ciotti, subiu o tom e exigiu que a França recupere sua "soberania" sobre a imigração para "não mais se submeter" às regras "inadequadas" da União Europeia (UE).

Mal havia passado o minuto de silêncio solicitado pela presidente da Assembleia francesa, em homenagens às vítimas do ataque em Annecy, e o deputado Éric Ciotti se aproximou dos microfones. "Parece que o autor do crime tem o mesmo perfil que é frequentemente encontrado nesses ataques, e teremos que tirar todas as consequências, sem ingenuidade, com força e com lucidez", disse o líder do partido Republicanos.

Em uma entrevista nesta sexta-feira (9) para o site Europe 1, a líder do grupo RN (Reunião Nacional, extrema direita) na Assembleia francesa, Marine Le Pen, criticou duramente o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, por ter concordado no dia anterior com uma reforma da política migratória na União Europeia. A mudança prevê o que está sendo chamado de "solidariedade compulsória", com os Estados "obrigados a acolher um determinado número de solicitantes de asilo" que chegam a um país da UE ou, na falta disso, "a fazer uma contribuição financeira para esse país".

Os fatos acontecem na sequência do ataque em Annecy, que deixou quatro crianças gravemente feridas. O agressor, Abdalmasih H., de nacionalidade síria, recebeu asilo na Suécia em 2013, onde viveu por 10 anos. Pai de uma criança de 3 anos, ele estava em situação legal quando chegou à França há alguns meses. Em um novo pedido de asilo apresentado em novembro de 2022, ele se declarou como um "cristão da Síria", de acordo com uma fonte policial.

Mas o discurso antimigrantes parece ter ganhado força com o episodio. Na mira do deputado Éric Ciotti, estava a lei de imigração que o governo francês tenta ajustar atualmente. A direita, mas também a extrema direita, já consideravam o texto "frouxo". "Isso desperta a vontade de mudar essa política migratória desregulamentada, o que significa que pessoas que não têm nada o que fazer aqui cheguem ao nosso solo. Então, obviamente, precisamos controlar essa política de migração", proclamou Laure Lavalette, deputada do RN.

O campo presidencial francês vê isso como uma forma de explorar a tragédia. "Temos a sensação de que todos aqueles que estão trazendo essas propostas para o debate estão usando o que aconteceu para instrumentalizar políticas que eles vêm denunciando há anos", disse Pieyre-Alexandre Anglade, deputado centrista do Renaissance, em entrevista à RFI. Todos aqueles que surfam nisso são indignos de seu mandato."

Na esquerda, as palavras são ainda mais duras, com a ecologista Sandrine Rousseau denunciando: "O senhor não pode basear um programa político em uma tragédia dessa magnitude, é mais do que indecente".

A escalada do discurso antimigrante à direita

A questão da imigração ainda está muito presente nos noticiários. Isso é evidenciado pela entrevista na revista L'Express com Édouard Phillipe, ex-primeiro-ministro da França que está claramente se posicionando à direita para a próxima eleição presidencial, e que deseja rever o acordo de migração de 1968 com a Argélia, que cria um status especial para os cidadãos argelinos, ou o projeto de lei de Gerald Darmanin, que deve ser discutido em breve na Assembleia.

Na semana passada, a direita francesa apresentou um segundo projeto de lei de imigração, muito rígido, que propunha emendar a Constituição para contornar os tratados internacionais. Em seu último projeto de lei, o partido Republicanos afirmou que deseja "pôr um fim à imigração em massa", "agindo com todas as alavancas possíveis".

Assistência médica estatal em discussão

A abolição do Aide Médicale d'État (Auxílio Médico do Estado) é um alvo específico para a direita francesa. Ele dá aos imigrantes ilegais acesso à saúde e pode ser a variável de ajuste na futura lei de imigração.

O ministro do Interior deixou a porta entreaberta. O esquema, criado em 2000, é regularmente visado pela direita e pela extrema direita, que consideram que o AME gera um "apelo à imigração ilegal": o auxílio médico estatal cobre 100% dos custos de saúde de estrangeiros que estão na França há pelo menos três meses.

Buscando um acordo com a direita para aprovar seu projeto de lei, Gérald Darmanin disse que estava pronto para "discutir os termos e condições" desse auxílio no último domingo no jornal Le Parisien, enquanto a abolição do AME para torná-lo um "auxílio médico de emergência" faz parte de um projeto de lei apresentado nesta sexta-feira pelos Republicanos.

(Com RFI e AFP)

