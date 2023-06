Medicamento para diabetes pode reduzir as chances de desenvolver Covid longo, sugere estudo americano

Um medicamento contra diabetes, barato e amplamente disponível no mercado, poderia reduzir em 40% o risco de desenvolvimento da Covid-19 de longa duração após a infecção. É o que aponta um estudo publicado esta semana.

A pesquisa mostrou que tomar metformina três dias após o teste positivo ajudou a reduzir as chances de desenvolver a forma longa da doença em 40%, segundo esse novo estudo.

Publicado na revista Lancet Infectious Diseases, o estudo foi realizado com 1.126 pessoas com sobrepeso ou obesas com mais de 30 anos, entre dezembro de 2020 e janeiro de 2022. Os resultados mostraram que apenas 6,3% dos participantes que receberam o medicamento relataram uma forma longa da doença, em comparação com 10,4% daqueles que tomaram placebo (40% menos).

A metformina é um medicamento barato e comumente usado para controlar o açúcar no sangue em pacientes com diabetes do tipo 2. Os cientistas dos EUA descobriram que com o remédio, os pacientes tinham menos probabilidade de continuar apresentando sintomas do vírus 10 meses depois.

Este é o primeiro estudo de fase três revisado por pares, mostrando que tomar medicamentos durante a infecção pode ajudar a prevenir o Covid longo. Os pesquisadores se apoiaram em estudos anteriores que mostram que a metformina impede a reprodução do vírus em condições de laboratório e reduz as chances de pessoas com sobrepeso ou obesas serem hospitalizadas, ou morrerem da doença.

"Emergência de saúde pública"

Carolyn Bramante, autora do estudo americano da Escola de Medicina da Universidade de Minnesota, descreveu a condição da Covid longa como uma "emergência significativa de saúde pública".

“Pode ter impactos duradouros na saúde física, mental e econômica, especialmente em grupos socioeconomicamente marginalizados”, disse ela. "Há uma necessidade urgente de encontrar possíveis tratamentos e formas de prevenir esta doença", completou.

"Nosso estudo mostrou que a metformina reduz substancialmente o risco de desenvolver Covid longo, se tomado quando infectado pela primeira vez com o vírus da doença," explica.

Ela enfatizou, no entanto, que o estudo não mostra que o medicamento ajudaria as pessoas que já sofrem com o Covid longo.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) reconhece a existência da Covid longa ou Síndrome da Covid longa, desde 2021. A estimativa é que entre 10 e 20% dos contaminados terão sintomas persistentes, que duram mais de quatro semanas.

Mais estudos sobre o assunto, com um grupo mais amplo de participantes, ainda serão realizados.

(Com informações da RFI e AFP)

