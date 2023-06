População presta homenagem às vítimas do ataque em Annecy; crianças continuam hospitalizadas

Centenas de moradores participaram neste domingo (11) em Annecy de uma homenagem às vitimas do ataque a um playground, na quinta-feira (8), que deixou seis feridos. Entre eles, quatro crianças entre um e três anos que não correm mais risco de morte, mas continuam internadas, três delas no hospital de Grenoble.

População se reúne para prestar homenagem às vítimas do ataque em Annecy

Publicidade Leia mais

O ato, organizado pela prefeitura, aconteceu no local do drama, onde muitos moradores colocaram flores, bichos de pelúcia e desenhos. "Annecy é como uma família. Quando um membro da família é atingido, todos são atingidos", disse o prefeito François Astorg. "Annecy acaba de viver uma tragédia que atingiu nossa cidade, nosso país, e o mundo inteiro."

Famílias, jovens e adultos participaram da manifestação e levaram mais flores ao local, onde outras homenagens chamam a atenção. "Alba, Ennio, Ettie e Peter, estamos com você", diz uma mensagem escrita dentro de um coração, desenhado em um dos bancos do parque, com os nomes das vítimas.

As quatro crianças, dois franceses, uma holandesa e uma britânica, foram brutalmente feridas com um canivete pelo agressor. Duas delas estavam dentro de um carrinho de bebê. Dois idosos também ficaram feridos no ataque. Um deles levou um tiro da polícia por engano, mas está fora de risco.

"Todos juntos, mostramos que somos unidos e solidários", acrescentou o prefeito. "Continuamos juntos e vamos enfrentar esse momento juntos". Em seguida, os participantes cantaram a Marselhesa, o hino nacional da França. O prefeito também prestou uma homenagem às pessoas que tentaram parar o agressor durante o ataque.

Entre elas, dois funcionários da prefeitura que trabalhavam perto da área e o atacaram com uma pá, um jovem que aluga pedalinhos no lago, um professor de matemática que estava com um grupo de alunos, uma babá que correu para socorrer duas das crianças feridas e o jovem católico Henry, de 24 anos. Ele ficou conhecido como o "herói da mochila"e saiu correndo atrás do agressor.

Agressor está isolado em penintenciária

O autor do ataque, o sírio Abdelmassih H, 31 anos, estava há alguns meses em Annecy, vivendo como sem-teto. Ele chegou à Suécia em 2013, onde morava legalmente e obteve asilo político. No país, ele era casado e tinha um filho de três anos. Sua mulher, que também é síria, contou que estava sem notícias há cerca de oito meses. O agressor a encontrou na Turquia, após fugir como desertor do exército da Síria, em guerra desde 2011.

Abdelmassih foi indiciado neste sábado por tentativa de homicídio e outros crimes. Ele está isolado na penitenciária de Aiton, a cerca de 85 quilômetros de Annecy, e se recusou a falar com a polícia durante a custódia, que terminou neste sábado. O agressor também não quis responder às perguntas do juiz, no palácio de Justiça da cidade, para onde foi levado para ser indiciado.

Os investigadores tentam entender a motivação do crime ou se Abdelmassih sofre de distúrbios psiquiátricos, que, por enquanto, não foram formalmente identificados após a avaliação médica. Sua mãe, que vive nos Estados Unidos, diz que ele tem depressão.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro