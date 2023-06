Forte tremor e réplicas assustam moradores do oeste da França

A localidade de Deux-Sèvres foi epicentro de um terremoto "muito forte" sentido na sexta-feira (16) em várias cidades no oeste da França, como Rennes e Bordeaux. Algumas pessoas ficaram levemente feridas. Réplicas foram registradas durante a noite e na madrugada de sábado (17).

Depois de um terremoto de magnitude entre 5,3 e 5,8, duas réplicas foram registradas na manhã de sábado (magnitude 5 e 3,7), segundo o Escritório Sismológico Central da França (BCSF na sigla em francês), aumentando o medo dos habitantes do setor afetado, alguns dos quais não puderam voltar para suas casas.

Na cidade de La Laigne (Charente-Maritime), a torre da igreja apresenta grandes rachaduras e as casas foram consideradas "inabitáveis" pelos bombeiros. Eles inspecionam uma a uma as casas e edifícios dessa aldeia de 500 habitantes, classificando as construções a partir de uma tabela de cores, indo do verde ao preto, conforme o seu estado.

"Não sei se tenho o direito de ficar na casa", disse à AFP Guillaume Wacrenier, morador de La Laigne. "Tudo foi afetado: duas fachadas estão rachadas e não estou falando de rachaduras no reboco. Caíram pedras, passo o dedo em algumas rachaduras, todos os quartos têm marcas de impacto."

Danos semelhantes foram observados nos vilarejos vizinhos, como Saint-Hilaire la-Palud (Deux-Sèvres), onde um perímetro de segurança foi estabelecido ao redor da igreja e 38 pessoas tiveram que ser realojadas, de acordo com a prefeitura de Deux-Sèvres.

Duas pessoas ficaram levemente feridas nesse departamento e o terremoto "causou também muitos danos materiais, como queda de pedras, rachaduras e desabamento parcial do telhado", principalmente em Niort.

As avaliações continuam no sábado, realizadas por bombeiros especializados, que devem receber reforço dos departamentos vizinhos. A prefeitura pediu aos moradores que se afastassem de prédios que pareciam “frágeis”.

Réplicas

No sul de Vendée, os bombeiros realizaram uma dezena de intervenções no sábado, após os tremores secundários, por "danos menores", como chaminés danificadas.

"Dada a intensidade do terremoto (...), um procedimento acelerado de reconhecimento de desastre natural será iniciado para levar em consideração os possíveis danos estruturais", disse o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, pelo Twitter.

O terremoto, ocorrido às 18h38 na cidade de Cram-Chaban (Charente-Maritime), a meio caminho entre La Rochelle e Niort, é o mais importante nesta região do oeste da França em cinquenta anos, desde um tremor registrado em Oléron, em 1972.

Terremotos com magnitude igual ou superior a 5, como o registrado na noite de sexta-feira, são raros na França, segundo especialistas - o último aconteceu em novembro de 2019 no sudeste do país, em Drôme-Ardèche

"Em média, ocorre um a cada 10 anos na França metropolitana", segundo Jérôme Vergne, sismólogo do Instituto da Terra e do Meio Ambiente de Estrasburgo.

O tremor foi sentido em grande parte do oeste do país, de Rennes a Bordeaux e até Limoges, gerando muitas chamadas para os serviços de emergência e testemunhos nas redes sociais.

(com AFP)

