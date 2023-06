Torre Eiffel é atingida por raio durante tempestade em Paris; imagens viralizam nas redes sociais

Paris foi palco de fortes chuvas, ventos e trovões no fim de semana. Na madrugada de domingo (18), dois fotógrafos registraram o exato momento em que a Torre Eiffel foi atingida por um relâmpago. As imagens impressionantes viralizaram nas redes sociais.

Essas, sem dúvida, farão parte das imagens do ano. Por volta das 3h30 da manhã de domingo, no momento em que Paris era palco de um temporal, um raio tocou o monumento mais famoso da França.

O fotógrafo francês Bertrad Kulik estava acordado registrando imagens do temporal da janela de seu apartamento, no 15° distrito da capital, quando conseguiu captar o espetacular momento.

"Belo raio sobre a Torre Eiffel", escreveu no Twitter, compartilhando as fotos. Nada de smartphones ou tablets: as imagens foram feitas com dois aparelhos fotográficos e lentes diferentes, indicou Kulik ao jornal francês Le Parisien.

O fotógrafo também contou que está acostumado a clicar esse tipo de momento. "Durante a noite acompanhei os radares para me preparar bem. Passei praticamente a madrugada em claro", afirmou.

Mas Kulik não foi o único a clicar o fenômeno. O fotógrafo Julien, dono da conta Julianoz_Photographies no Instagram também realizou imagens impressionantes, compartilhadas no Twitter da Torre Eiffel. "O período dos temporais está oficialmente aberto", diz o post.

Essa não é a primeira vez que raios são clicados tocando a Dama de Ferro, como é conhecida a Torre Eiffel. No ano passado, também no mês de junho, vários fotógrafos exibiram registros espetaculares, no exato momento em que o topo do monumento foi atingido por relâmpagos.

Segundo o site da Torre Eiffel, ela é alvo por raios cinco vezes por ano, em média. Apesar de surpreendente, especialistas garantem que o fenômeno não coloca em risco a estrutura desta que é uma das maiores obras arquitetônicas da França.

